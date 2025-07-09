Rabbi Hamami Lalehzar: Persatuan Bangsa Iran Mencegah Infiltrasi Musuh / Penggunaan Senjata Pemusnah Massal Haram dalam Agama Tauhid

Menurut laporan dari Kantor Berita AhlulBayt (ABNA), Rabbi "Younes Hamami Lalehzar", pemimpin spiritual Yahudi Iran, pada pagi hari Rabu, 8 Juli (18 Tir) dalam konferensi nasional "Agama-agama Ilahi dan Masalah Agresi Zionisme dan Barat terhadap Iran" yang diadakan di Aula Allameh Jafari, Lembaga Penelitian Budaya dan Pemikiran Islam, menekankan pentingnya perdamaian dalam ajaran agama-agama ilahi, mengatakan: "Manusia selalu merindukan perdamaian dan ketenangan, dan cita-cita bersama semua agama adalah membangun perdamaian dan keamanan di dunia."

Mengacu pada klasifikasi perang dalam Yudaisme, ia menambahkan: "Dalam Yudaisme, perang dibagi menjadi dua kategori: perang wajib dan perang opsional. Selama perang 12 hari, Iran diserang dengan dalih palsu, dan para komandan serta ilmuwan elit Iran menjadi sasaran serangan."

Rabbi Hamami melanjutkan: "Dengan bimbingan Pemimpin Revolusi dan dengan persiapan yang telah dilakukan selama bertahun-tahun, persatuan dan solidaritas nasional sekali lagi terungkap. Dalam perang ini, bangsa bertindak lebih maju daripada para pejabat, dan muncul dari budaya dan peradaban kuno Iran, menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan selera, tidak ada orang Iran yang akan menjual tanah air dan rekan senegaranya kepada musuh dan tidak akan bertindak melawan negaranya."

Ia menyatakan bahwa pembelaan bangsa Iran terhadap tanah air patut disyukuri, dan menyatakan: "Orang Iran dalam pertempuran ini menunjukkan bahwa mereka tidak akan tetap acuh tak acuh terhadap pembelaan negara mereka. Dalam budaya agama kita disebutkan bahwa salah satu tujuan penciptaan adalah perkembangbiakan manusia dan pengenalan Tuhan. Semua manusia berasal dari satu akar dan menghancurkan satu manusia sama dengan menghancurkan seluruh kemanusiaan. Oleh karena itu, tidak seorang pun boleh acuh tak acuh terhadap pertumpahan darah manusia."

Pemimpin spiritual Yahudi Iran menjelaskan: "Bangsa Iran tidak acuh tak acuh terhadap pembelaan diri, dan jelas bahwa jika tidak ada kemampuan pertahanan negara, musuh tidak akan pernah menawarkan gencatan senjata."

Ia selanjutnya, merujuk pada kemajuan ilmiah Iran di bidang nuklir, mengatakan: "Kami tidak mencari bom atom, tetapi meskipun niat damai ini, kami diserang. Tidak ada negara yang bersedia membantu Iran di bidang nuklir, dan semua pencapaian adalah hasil dari upaya pemuda dan elit Iran."

Rabbi Hamami Lalehzar menekankan: "Musuh tidak boleh merasa menang karena menyerang pusat-pusat nuklir Iran, karena pusat-pusat ini akan dibangun kembali dengan kekuatan dan kualitas yang lebih baik. Dalam keyakinan semua agama tauhid, penggunaan senjata pemusnah massal adalah haram dan senjata semacam itu tidak memiliki legitimasi."

Ia menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja lembaga-lembaga global terhadap Iran, mengatakan: "Tidak ada kepercayaan yang dapat diberikan kepada organisasi internasional, karena mereka tidak mengutuk serangan terhadap Iran dan pusat-pusat nuklir. Negara-negara Eropa dan Barat sejalan dengan Amerika, tetapi rahmat Tuhan menyebabkan kekuatan dan otoritas Iran ditampilkan dan membuat musuh menyesali tindakan mereka."

Pemimpin spiritual Yahudi Iran juga, mengacu pada sejarah cinta damai bangsa Iran, menyatakan: "Selama 300 tahun terakhir, Iran tidak memulai perang apa pun dan selalu menunjukkan bahwa ia mencari perdamaian. Di dalam negeri juga, berbagai agama hidup berdampingan dalam perdamaian dan rasa hormat, yang menunjukkan kohesi dan solidaritas nasional."

Ia mengakhiri dengan menekankan kesiapan pertahanan bangsa Iran, mencatat: "Kami tidak mencari perang, tetapi kami tidak akan pernah tetap tidak membela diri. Ada persatuan nasional dan integritas antara bangsa dan angkatan bersenjata Iran, dan kami berharap dengan terbentuknya front perlawanan global oleh bangsa-bangsa, kita akan mencapai perdamaian dan ketenangan global."