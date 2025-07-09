Ayatollah Akhtari: Harus Ada Tindakan Praktis untuk Menghadapi Agresi Rezim Zionis / Membela Diri dari Agresi adalah Kewajiban Rasional dan Agama

Menurut laporan dari Kantor Berita AhlulBayt (ABNA), Ayatollah "Mohammad Hassan Akhtari", Ketua Dewan Tinggi Majelis Dunia AhlulBayt (as), pagi ini, Rabu, 8 Juli (18 Tir) dalam Konferensi Nasional "Agama-agama Ilahi dan Masalah Agresi Zionisme dan Barat terhadap Iran" yang sedang berlangsung di Aula Allameh Jafari, Lembaga Penelitian Budaya dan Pemikiran Islam, sambil mengenang para syuhada Asyura dan para syuhada perang 12 hari, menyatakan: "Hari-hari ini mengingatkan kita pada kenangan pahit Asyura Husaini dan juga syahidnya orang-orang saleh, komandan, dan ilmuwan yang syahid di tangan musuh dalam perang baru-baru ini."

Ia mengucapkan selamat atas kemenangan Republik Islam Iran atas rezim Zionis dalam perang 12 hari, dan mencatat: "Kemenangan ini menunjukkan bahwa bangsa Iran masih teguh dalam jalur perlawanan. Namun, hanya berbicara dan berdialog antar pemimpin agama tidak cukup; solusi praktis harus ditawarkan. Kita harus melihat apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi agresi ini."

Ayatollah Akhtari menyatakan bahwa para pemimpin agama memiliki kedudukan sosial dan dihormati oleh sebagian besar umat, dan menekankan: "Tokoh-tokoh ini memiliki banyak kesamaan dan harus bertindak secara bertanggung jawab dalam menghadapi penindasan dan agresi."

Mengutip ayat-ayat Al-Qur'an yang mulia, ia menjelaskan: "Allah dalam Al-Qur'an telah menempatkan tanggung jawab bagi semua manusia di setiap masyarakat. Serangan rezim Zionis palsu terhadap Iran Islam dan agresi Amerika terhadap pusat-pusat nuklir negara kita adalah contoh nyata penindasan. Iran adalah anggota organisasi internasional dan harus menerima dukungan mereka, tetapi dukungan seperti itu tidak diberikan."

Ketua Dewan Tinggi Majelis Dunia AhlulBayt (as) menambahkan: "Sekarang kita harus berpikir apa yang harus dilakukan dalam menghadapi peristiwa ini dan bagaimana kita bisa mencegah terulangnya kejahatan semacam itu. Al-Qur'an menyatakan: Tidak hanya para nabi tetapi juga umat-umat yang kepadanya para nabi diutus untuk membimbing mereka juga bertanggung jawab. Tanggung jawab umum ini mencakup semua agama dan tidak ada yang dikecualikan."

Mengacu pada hadis Nabi Islam (saw), ia berkata: "Nabi Suci bersabda bahwa setiap orang di setiap posisi dan kedudukan bertanggung jawab. Oleh karena itu, semua pemimpin agama harus bertindak secara bertanggung jawab."

Ayatollah Akhtari, menekankan kewajiban membela diri dari agresi, menyatakan: "Membela negara, tanah, dan kehormatan adalah masalah rasional dan agama, dan semua agama ilahi mendukungnya. Ini adalah tugas yang tidak boleh diragukan."

Ia melanjutkan: "Mengeluarkan pernyataan oleh para pemimpin agama di Iran saja tidak cukup. Mantan presiden Amerika, Trump, mengaku sebagai seorang Kristen, tetapi orang-orang Kristen di dunia, termasuk Paus dan pemimpin agama lainnya, harus menyatakan bahwa dia berbohong dan bukan seorang Kristen sejati, karena dia tidak percaya pada Kekristenan."

Ketua Dewan Tinggi Majelis Dunia AhlulBayt (as) merujuk pada posisi beberapa ulama, mengatakan: "Beberapa ulama Islam seperti Ketua Al-Azhar dan Ayatollah Sistani telah mengambil posisi, tetapi banyak lainnya diam. Di antara orang-orang Yahudi juga di Amerika dan negara-negara lain telah diambil posisi tetapi ini tidak cukup. Tindakan praktis harus dimasukkan dalam agenda."

Ia menyerukan upaya kolektif untuk memengaruhi lembaga-lembaga internasional dan menambahkan: "Para pemimpin agama harus aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menggerakkan negara-negara agar Amerika, sebagai negara kriminal, dikeluarkan dari Dewan Keamanan dan organisasi hak asasi manusia internasional. Amerika tidak boleh memiliki hak veto dan tidak boleh memiliki posisi di lembaga-lembaga ini."

Ayatollah Akhtari mengakhiri dengan mengutip perkataan Amirul Mukminin (as): "Imam Ali (as) bersabda: Selalu berada di sisi orang-orang yang tertindas dan melawan para penindas. Jika prinsip ini diterapkan, kebahagiaan dan kemenangan akan tercapai bagi seluruh umat manusia dan para pengikut agama-agama ilahi."