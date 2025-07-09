Pakistan Tidak Akan Pernah Mengakui Rezim Zionis

Menurut laporan dari Kantor Berita AhlulBayt (ABNA), "Tariq Fazal Chaudhry," Menteri Negara Federal Pakistan, dalam sebuah wawancara di program Geo News, menyatakan: "Apakah negara-negara Arab menerima Perjanjian Abraham atau tidak, Pakistan memiliki posisi yang jelas dan tidak dapat diubah dalam hal ini; kami tidak mengakui Israel."

Tariq Fazal Chaudhry menambahkan bahwa kebijakan ini bukan hanya milik pemerintah, melainkan keputusan seluruh bangsa Pakistan, dan "kami tidak akan menyimpang sedikit pun dari itu. Tidak ada pemerintah Pakistan yang dapat mengambil tindakan yang bertentangan dengan kehendak bangsa."

Lebih lanjut dalam program tersebut, Nisar Jat, salah satu pemimpin partai Tehreek-e-Insaf, juga menyuarakan dukungan untuk posisi ini, menjelaskan: "Ada konsensus penuh antara pemerintah dan oposisi mengenai tidak mengakui rezim Zionis, dan kebijakan ini sejalan dengan kepentingan umum rakyat."