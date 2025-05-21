Pernyataan Pusat Hauzah Ilmiah sehubungan dengan Tahun Pertama Syahidnya Ayatullah Raisi

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Pusat Manajemen Hauzah Ilmiah Iran mengeluarkan pernyataan untuk memperingati tahun pertama syahidnya Ayatullah Sayyid Ibrahim Raisi dan rekan-rekannya, dengan menghormati kenangan para syuhada abdi negara ini dan menekankan untuk terus melanjutkan jalan mereka dalam melayani Islam, revolusi, dan rakyat dengan keteguhan dan harapan.

Pernyataan dari Pusat Manajemen Hauzah Ilmiah Iran adalah sebagai berikut:

Bismillahirrahmanirrahim

"Di antara orang-orang mukmin ada lelaki-lelaki yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Di antara mereka ada yang telah menunaikan janjinya, dan di antara mereka ada yang menunggu, dan mereka tidak mengubah janji mereka sedikit pun." (QS. Al-Ahzab [33]: 23)

Sudah setahun sejak syahidnya seorang tokoh yang mengabdikan dirinya untuk melayani Islam, revolusi, dan rakyat. Sosok yang dengan ketulusan dan kebersihan hati yang luar biasa, memiliki tekad yang teguh dan semangat yang kuat untuk meninggikan nama Iran dan martabat bangsa Iran, dan dalam perjalanan ini ia mengorbankan nyawanya. Dia adalah sosok yang dengan wawasan dan keberaniannya yang tak tertandingi dalam mempertahankan cita-cita nasional dan Islam, telah menarik perhatian dunia terhadap kehormatan dan keberanian Muslim Iran.

Syahid Ayatullah Sayyid Ibrahim Raisi, rahimahullah, adalah teladan yang tinggi dalam pengabdian; baik dalam posisi sebagai hakim dan manajer di lembaga kekuasaan kehakiman, maupun dalam ranah manajerial dan budaya di Yayasan Khoddam Rezavi, dan juga dalam masa singkat namun penuh makna sebagai Presiden. Dia percaya pada pelayanan kepada rakyat dan menganggap dirinya sebagai prajurit kecil untuk sistem Islam, dan akhirnya, dalam jalan ini, ia merasakan manisnya syahid.

Pusat Manajemen Hauzah Ilmiah Iran, dengan mengingat kenangan para syuhada pelayanan, khususnya Presiden Syahid Ayatullah Sayyid Ibrahim Raisi, Imam Jumat rakyat Syahid Ayatollah Al-Haashim, Menteri Luar Negeri yang berdedikasi dan gigih Syahid Hossein Amir Abdollahian, serta rekan-rekan syahid mereka dalam insiden helikopter di bulan Mei, meminta kepada semua pejabat dan bangsa Iran yang penuh semangat untuk melanjutkan jalan para pejuang ini yang mengabdi kepada Islam, revolusi, dan rakyat, dengan keteguhan dan harapan.

Pusat Manajemen Hauzah Ilmiah Iran