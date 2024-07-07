Polling: Biden dan Trump mewakili kapitalis Amerika dan bukan rakyat Amerika

Pemilihan presiden Amerika Serikat ke-60 akan diadakan pada tanggal 5 November 2024, dan lembaga polling sedang menyelidiki pendapat warga negara Amerika. Menurut Pars Today, berdasarkan hasil survei Gallup, 62 persen orang dewasa Amerika yang berpartisipasi dalam survei ini percaya bahwa Biden tidak memiliki kualitas yang tepat untuk menjadi presiden, dan 53 persen berpendapat bahwa Trump tidak memiliki sifat karakteristik tersebut.

Dengan demikian, 87 persen dari mereka yang meyakini Trump tidak memiliki kepribadian yang layak untuk memangku jabatan presiden adalah dari kubu Republik, 43 persen independen, dan 10 persen kubu Demokrat.

Sebaliknya, 81 persen responden yang menilai Biden memiliki karakteristik ini adalah dari Demokrat, 35 persen independen dan 4 persen Republik.

Banyak dari warga Amerika menyakini kedua kandidat ini sebagai wakil dari kapitalis dan pengobar perang Amerika, bukan mewakili rakyat Amerika Serikat.

Kesimpulannya, warga Amerika menilai tidak ada yang layak menjadi presiden mereka dari kedua kandidat tersebut. (MF)

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