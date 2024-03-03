Jenderal Israel: Kami Berperang Tanpa Perencanaan

Itzhak Brik, Jenderal Pasukan Cadangan Israel, Minggu (3/3/2024) mengatakan, perencaan dan skenario perang Israel, adalah sebuah aib yang luar biasa, dan jika ini diteruskan maka Israel, tidak akan bisa mengalahkan Hamas. Brik menyinggung terbunuh dan terlukanya 17 tentara Israel, pada hari Jumat, di kota Khan Younis, selatan Jalur Gaza, oleh pasukan perlawanan Palestina. Ia menuturkan, "Pasukan Israel, sudah runtuh sepenuhnya secara tertib operasi, dan jika ini diteruskan, maka kita tidak akan pernah bisa mengalahkan Hamas." Brigade Al Qassam, sayap militer Hamas, hari Jumat mengabarkan telah meledakkan sebuah gedung di wilayah Al Satr, utara kota Khan Younis, selatan Jalur Gaza. Menurut keterangan Brigade Al Qassam, di dalam gedung yang diledakkan tersebut ditemukan tiga tentara Israel terbunuh, dan 14 lainnya terluka. Angkatan Bersenjata Rezim Zionis mengumumkan, Sersan Dolev Malka, Sersan Afik Tery, dan Sersan Inon Yitzhak terbunuh di selatan Jalur Gaza, pada 1 Maret 2024. Media-media Rezim Zionis melaporkan, para tentara Israel, tersebut terbunuh di wilayah timur kota Khan Younis, lokasi sejumlah banyak pasukan cadangan memasuki sebuah gedung. Setelah para tentara Israel masuk, kata media Zionis, gedung tersebut langsung diledakkan sehingga menewaskan tiga tentara, dan melukai 14 lainnya, sementara lima di antaranya luka parah. (HS)

