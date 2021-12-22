Koalisi Saudi Gelar Serangan Besar-besaran di Yaman

Menurut kantor berita Ahl al-Bayt (AS) - ABNA , Seperti dilansir media Yaman, Almasirah, koalisi Saudi meluncurkan beberapa serangan di Bandara Internasional Sana'a pada Selasa (21/12/2021), yang berdampak pada kantor Organisasi Penerbangan Sipil Yaman dan gudang pabean.

Di Provinsi Marib, kekuatan agresor melancarkan 15 serangan udara di distrik al-Wadi, 14 kali di distrik Sarwah, dan lima kali di distrik al-Jubah.

Di al-Jawf, koalisi Saudi meluncurkan delapan serangan di distrik Khub wal Shaaf dan tiga serangan di distrik al-Hazm. Satu serangan juga menargetkan distrik Magbana di Provinsi Taiz.

Di Provinsi al-Hudaydah, petugas yang memantau pelaksanaan Perjanjian Stockholm dan Gencatan Senjata, melaporkan 126 pelanggaran yang dilakukan oleh koalisi Saudi dan tentara bayarannya dalam 24 jam terakhir.

Pelanggaran di al-Hudaydah melibatkan serangan drone, tembakan artileri, dan serangan dengan peluru tajam.

Gencatan senjata di al-Hudaydah antara delegasi pemerintah Sana'a dan Riyadh dicapai di Swedia pada Desember 2018, tetapi koalisi telah melanggarnya setiap hari. (RM)