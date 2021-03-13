Israel Cemas, Hamas Kemungkinan Kuasai Tepi Barat

Menurut Kantor Berita ABNA, Seperti dilaporkan situs Arab 48 (12/3/2021), instansi-instansi keamanan Israel merasa khawatir atas kemungkinan Hamas menang pemilu sebagaimana terjadi pada tahun 2006, sehingga selain mendominasi Jalur Gaza, ia juga akan mengontrol Tepi Barat Sungai Jordan.

Amos Harel, jurnalis Israel, dalam artikelnya yang dimuat surat kabar Haaretz, hari Jumat menulis, Pemimpin Otorita Ramallah, Mahmoud Abbas sampai sekarang tidak memperhatikan peringatan Israel soal kemungkinan menangnya Hamas dan berkuasanya kelompok ini di wilayah yang luas di Tepi Barat.

Koordinator Proyek Israel di Tepi Barat dan Gaza, Kamil Abu Rukun mengatakan, Hamas sangat serius untuk memenangkan pemilu, pasalnya target mereka adalah sampai ke Tepi Barat, dan mereka akan berkerja sama dengan siapa pun yang membantunya mencapai target ini.

Minggu lalu Hareetz menulis, karena berkuasa di Tepi Barat, Israel bisa mengatur hasil pemilu Palestina, dan bisa menangkap kandidat manapun yang terpilih dalam pemilu ini, sebagaimana terjadi di tahun 2006, saat itu Israel bahkan menangkap sejumlah menteri Palestina. (HS)

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