Hejazi: Kawasan tidak lagi Aman bagi AS

Menurut Kantor Berita ABNA, Brigjen. Mohammad Hejazi Jumat (16/10/2020) di konferensi internasional kelima para pejuang di Tehran menekankan, pasukan Amerika di seluruh dunia dalam kondisi ketakutan.

“Amerika ingin secepatnya keluar dari Afghanistan dan metode penarikan diri dari kawasan karena ketakutan karena kawasan tidak lagi aman bagi mereka,” ungkap Hejazi.

Wakil komandan pasukan Quds IRGC ini seraya menjelaskan bahwa Amerika saat ini sendirian dan terkucil mengungkapkan, arus muqawama terus berlanjut dan masih akan berlanjut serta pengalaman membuktikan bahwa poros muqawama senantiasa menang dan terus maju serta bagi musuh adalah kemunduran dan kejatuhan.

Hejazi juga mengisyaratkan normalisasi hubungan sebagian rezim Arab dengan Israel dan mengatakan, bangsa Muslim kawasan menentang keras langkah seperti ini.

Konferensi internasional kelima para pejuang di pengasingan dengan topik Palestina dan sistem global masa depan digelar di Tehran hari Jumat.

Di konferensi ini diberikan penghargaan kepada wakil dari Nigeria, Yaman, Palestina, Lebanon dan Bahrain yang menjadi pelopor perjuangan anti kubu arogan dunia di kawasan. (MF)

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