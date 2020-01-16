Hizbullah: Pembalasan atas AS Baru Saja Dimulai

(ABNA24.com) Ali Damoush mengatakan, teror terhadap Komandan Pasukan Qods, IRGC, Letjen Qasem Soleimani dan Wakil Komandan Hashd Al Shaabi Irak, Abu Mahdi Al Muhandis telah menyeret kawasan ke fase baru bernama "berakhirnya kehadiran militer dan keamanan Amerika di kawasan".



Sebagaimana dikutip situs Al Nashra, Syeikh Ali Damous menambahkan, jalan pembalasan terhadap Amerika sudah dimulai dengan serangan rudal Iran ke pangkalan udara Ain Al Asad, namun ini belum selesai, dan akan berlanjut sampai pasukan Amerika terusir dari seluruh kawasan.



Ia menjelaskan, kami percaya darah Syahid Soleimani dan Syahid Abu Mahdi Al Muhandis akan membuka jalan untuk mewujudkan kemenangan-kemenangan besar, seperti juga darah seluruh syuhada di Lebanon, Palestina, Suriah, Irak dan Yaman telah membuka pintu-pintu kemenangan di fase-fase sebelumnya.

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