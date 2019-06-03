Menhan Yaman: Kami Produksi Senjata Baru untuk Hadapi Agresor

(ABNA24.com) Menteri Pertahanan Yaman mengabarkan, negara ini memproduksi peralatan militer baru untuk menyerang markas pasukan koalisi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.



Stasiun televisi Alalam (2/6/2019) melaporkan, Menhan Yaman, Mayjen Mohammad Nasser Al Atefi mengatakan, industri militer Yaman berhasil merancang dan memproduksi persenjataan dan teknologi canggih untuk melindungi independensi serta kedaulatan negara ini.



Kekuatan pertahanan, militer dan komite rakyat Yaman terus mengalami peningkatan meski negara ini diblokade total oleh Saudi dan sekutunya.







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