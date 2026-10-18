Bagaimana Krisis Selat Hormuz Menggerus Pendapatan Minyak Negara-Negara Teluk Persia?

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Lonjakan biaya transportasi laut dan meningkatnya premi asuransi akibat risiko perang di Selat Hormuz, bersamaan dengan serangan pasukan bersenjata Yaman terhadap fasilitas energi Arab Saudi, telah menciptakan kondisi pelayaran yang sangat mahal. Keadaan ini mengancam keunggulan kompetitif minyak negara-negara Teluk Persia di pasar global.

Berdasarkan laporan surat kabar Al-Araby al-Jadeed, sebuah artikel yang diterbitkan pada 13 Oktober tahun ini oleh WarBrief Live, platform yang bergerak di bidang informasi dan analisis geopolitik, mengungkapkan bahwa gaji nakhoda kapal tanker minyak yang melintasi Selat Hormuz telah meningkat menjadi 100.000 dolar AS per bulan.

Selain itu, bonus risiko sebesar 50.000 dolar AS diberikan untuk setiap perjalanan. Premi asuransi kapal juga telah mencapai 7,5 hingga 10 persen dari nilai kapal tersebut.

Kenaikan biaya awak kapal dan asuransi berlangsung bersamaan dengan lonjakan tarif sewa kapal dan harga bahan bakar.

Platform BOE Report, yang mengkhususkan diri pada pasar energi, dalam laporan yang diterbitkan pada 15 Oktober menyatakan bahwa pendapatan pemilik kapal tanker minyak berukuran sangat besar dari perjalanan pulang-pergi antara Teluk Persia dan Asia melalui Selat Hormuz telah mencapai 1,3 juta dolar AS per hari.

Padahal, pada tahun 2025, angka tersebut hanya sekitar 55.000 dolar AS. Biaya pengangkutan setiap barel minyak ke Asia juga telah mencapai 34 dolar AS.

Seiring meluasnya ancaman militer terhadap jalur-jalur ekspor, negara-negara Teluk Persia saling berlomba meningkatkan fleksibilitas logistik mereka dan mengurangi ketergantungan terhadap Selat Hormuz.

Platform khusus pelayaran gCaptain, dalam laporan yang diterbitkan pada 12 Oktober, mengutip Menteri Energi Arab Saudi Abdulaziz bin Salman yang menyatakan bahwa Riyadh berencana meningkatkan kapasitas jaringan pipa pengangkutan minyak ke luar Teluk Persia hingga mencapai 10 juta barel per hari dalam waktu tiga tahun.

Target tersebut akan dicapai melalui pengembangan pipa minyak Timur–Barat menuju Pelabuhan Yanbu dan pengubahan sebuah pipa gas menjadi jalur pengangkutan minyak mentah melalui kerja sama dengan perusahaan Aramco.

Penggerusan Pendapatan Akibat Diskon Harga yang Dipicu Krisis Hormuz

Gangguan pada jalur pelayaran secara langsung memengaruhi perekonomian ekspor minyak negara-negara Teluk Persia. Sebab, biaya pengangkutan minyak, mulai dari sewa kapal tanker, upah awak kapal, hingga premi asuransi, terus meningkat.

Waddah Taha, seorang pakar ekonomi, dalam wawancara dengan surat kabar Al-Araby al-Jadeed menjelaskan bahwa biaya penyewaan kapal tanker raksasa berkapasitas dua juta barel telah meningkat dari kisaran 25.000 hingga 50.000 dolar AS per hari dalam kondisi normal sebelum satu tahun terakhir menjadi antara satu juta hingga 1,25 juta dolar AS per hari saat ini.

Biaya tersebut tidak hanya terbatas pada pengeluaran operasional, tetapi juga mencakup pembayaran bonus tambahan kepada para nakhoda untuk melintasi selat yang berbahaya.

Menurut Taha, kondisi ini meningkatkan tekanan terhadap para produsen minyak, khususnya negara-negara yang belum mengembangkan infrastruktur logistik terpadu dan tidak memiliki armada tanker sendiri ataupun jaringan pipa alternatif.

Perbedaan tingkat penurunan ekspor minyak di negara-negara kawasan memperlihatkan besarnya kesenjangan infrastruktur.

Majalah khusus ekonomi transportasi laut The Maritime Executive, dalam laporan yang diterbitkan pada 11 Oktober, menyatakan bahwa pada puncak penutupan Selat Hormuz, ekspor minyak Irak anjlok 82 persen dan ekspor minyak Kuwait turun 81 persen karena kedua negara tersebut tidak memiliki jalur alternatif.

Sebaliknya, ekspor minyak Arab Saudi turun 38 persen dan ekspor minyak Uni Emirat Arab berkurang 40 persen.

Laporan tersebut mengaitkan perbedaan ini dengan keberadaan jalur pipa Yanbu di Arab Saudi dan jalur pipa Fujairah di Uni Emirat Arab.

Irak secara khusus mengalami kerugian akibat kelemahan infrastrukturnya. Sebab, menurut Taha, negara tersebut tidak memiliki kapal tanker minyak sendiri, sementara Arab Saudi mempunyai 109 kapal tanker.

Oleh karena itu, untuk menarik pembeli yang bersedia menanggung risiko transportasi laut, Baghdad menawarkan diskon hingga 37 dolar AS per barel ketika menjual minyak dengan ketentuan penyerahan di atas kapal (Free on Board/FOB).

Diskon tersebut menghalangi Irak untuk menikmati sepenuhnya keuntungan dari kenaikan harga minyak dunia, sekaligus memperlihatkan besarnya biaya ketergantungan terhadap armada milik pihak lain pada masa krisis.

Meski demikian, Taha berpendapat bahwa kenaikan harga minyak mungkin tidak akan berlangsung lama, khususnya apabila Amerika Serikat dan Rusia mencapai kesepakatan untuk meningkatkan produksi minyak dan menekan harga.

Menurutnya, kesepakatan semacam itu dapat menurunkan biaya bahan bakar bagi konsumen menjelang pemilihan umum Amerika Serikat.

Taha memperkirakan bahwa krisis akan berakhir sebelum penghujung tahun kalender ini, baik melalui penggunaan kekuatan maupun kesepakatan, sehingga keadaan dapat mengalami perbaikan sampai batas tertentu.

Tekanan terhadap Kilang Minyak dan Meningkatnya Inflasi di Negara-Negara Pengimpor

Dampak krisis terhadap perekonomian negara-negara pengimpor minyak telah melampaui pasar transportasi dan turut memengaruhi margin keuntungan kilang minyak serta tingkat inflasi.

Badan Energi Internasional (IEA), dalam laporan yang diterbitkan pada 14 Oktober, menyatakan bahwa kenaikan tarif acuan sewa kapal tanker telah meningkatkan biaya pengiriman minyak mentah ke tempat tujuan dan menekan margin keuntungan kilang minyak di Eropa dan Asia.

Margin keuntungan dari pengolahan diesel di Eropa turun dari 100 dolar AS per barel pada September menjadi 60 dolar AS pada awal Oktober.

Sementara itu, harga minyak mentah acuan Dated Brent dari Laut Utara meningkat 43 persen hingga mencapai 134 dolar AS.

Taha memperingatkan bahwa kenaikan harga minyak memengaruhi indeks harga konsumen dan meningkatkan tekanan inflasi, khususnya di Eropa.

Keadaan tersebut terjadi melalui kenaikan biaya berbagai barang, termasuk produk pertanian dan bahan makanan, yang dalam proses produksi atau pengangkutannya membutuhkan bahan bakar.

Tekanan-tekanan ini mengurangi daya beli masyarakat, membatasi pertumbuhan ekonomi, dan melemahkan daya saing perekonomian di tingkat internasional.

Selat Hormuz dan Perubahan Peta Impor Minyak

Seiring meningkatnya ancaman militer di Selat Hormuz, risiko pelayaran pun semakin besar. Abdulrahman al-Mashhadani, seorang pakar ekonomi, dalam wawancara dengan surat kabar Al-Araby al-Jadeed mengatakan bahwa biaya penyewaan kapal tanker raksasa dapat mencapai 130.000 dolar AS, sementara biaya asuransi dapat meningkat hingga 20 juta dolar AS.

Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan penggunaan ranjau laut bergerak dan drone oleh Iran dalam serangan terhadap kapal-kapal yang melanggar ketentuan di Selat Hormuz.

Faktor-faktor tersebut menjadikan pelintasan jalur perairan ini sebagai risiko serius dan membuat perusahaan transportasi serta para nakhoda ragu mengambil risiko karena kekhawatiran terhadap kerugian jiwa maupun materi.

Tenggelamnya Kapal dan Meningkatnya Bahaya di Laut

Perkembangan di lapangan juga semakin memperbesar kekhawatiran. Surat kabar The Guardian, dalam laporan yang diterbitkan pada 14 Oktober, memberitakan tenggelamnya dua kapal kontainer bernama GFS Pride dan Cape Dao di dekat Selat Hormuz.

Surat kabar tersebut juga menuliskan bahwa sebanyak 24 kapal mengalami kerusakan selama dua minggu menjelang 11 Oktober.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan bahwa salah satu dari kedua kapal tersebut tenggelam akibat menabrak ranjau laut ketika melintasi jalur yang tidak sah tanpa memperoleh izin dari Teheran.

Menghadapi berbagai risiko tersebut, Irak memilih menawarkan diskon harga untuk menarik pembeli, alih-alih membebankan tingginya biaya asuransi dan transportasi kepada mereka.

Al-Mashhadani mengatakan bahwa dengan tingkat ekspor sebesar tiga juta barel minyak per hari, kerugian Irak dapat mencapai 100 juta dolar AS setiap hari.

Keadaan ini semakin meningkatkan tekanan terhadap anggaran umum Irak, yang menghadapi defisit terencana lebih dari 30 miliar dolar AS.

Negara-negara Arab di kawasan Teluk Persia, termasuk Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Uni Emirat Arab, juga menghadapi tekanan untuk menawarkan diskon harga serupa demi mempertahankan pangsa mereka di pasar minyak dunia.

Meskipun demikian, diskon yang mereka berikan diperkirakan akan lebih kecil dibandingkan diskon Irak.

Al-Mashhadani memperingatkan bahwa apabila pasokan minyak dari negara-negara Teluk Persia menjadi semakin mahal dan berisiko, negara-negara pengimpor minyak mungkin akan beralih kepada sumber-sumber alternatif seperti Aljazair, Nigeria, Sudan Selatan, dan Kanada.

Tekanan terhadap Armada Global dan Meningkatnya Biaya Sewa Kapal Tanker

Pada saat yang sama, armada kapal tanker global juga menghadapi tekanan dan pola pengoperasian kapal mulai mengalami perubahan.

Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 15 Oktober oleh platform khusus transportasi laut Hellenic Shipping News, tarif kontrak penyewaan tahunan kapal tanker raksasa telah meningkat dari 130.000 dolar AS per hari sebelum perang melawan Iran menjadi lebih dari 210.000 dolar AS per hari.

Keadaan ini berlangsung bersamaan dengan keharusan kapal-kapal mengambil jalur memutar melalui Tanjung Harapan serta meningkatnya operasi pengangkutan pulang-pergi.

Sementara itu, peta impor minyak juga mengalami perubahan yang cukup mencolok.

Diskon minyak Rusia yang berkisar antara 20 hingga 35 dolar AS per barel telah membuka peluang bagi India dan China untuk meningkatkan pembelian minyak dan gas dari Rusia dengan mengurangi pembelian dari Irak dan Arab Saudi.

Menurut al-Mashhadani, perkembangan ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan dan negara-negara pengimpor minyak berusaha meningkatkan keuntungan serta mengurangi risiko melalui diversifikasi sumber pembelian dan pemanfaatan jalur pelayaran maupun jaringan pipa minyak.

Prospek Gencatan Senjata yang Belum Jelas dan Kemungkinan Meningkatnya Konflik

Al-Mashhadani berpendapat bahwa selama konflik masih berlangsung dan belum terlihat tanda-tanda kesiapan Amerika Serikat maupun Iran untuk mundur dari persyaratan masing-masing, tidak akan ada prospek yang jelas bagi penurunan ketegangan.

Ia memperkirakan bahwa konflik akan terus berlangsung secara berkala, dengan kemungkinan meningkatnya serangan dalam beberapa bulan mendatang, khususnya menjelang musim dingin dan meningkatnya permintaan bahan bakar untuk pemanasan, pembangkitan listrik, serta aktivitas penerbangan.

Tanda-tanda semakin parahnya krisis juga terlihat dari meluasnya cakupan serangan di laut.

Platform khusus pelayaran Riviera Maritime Media, dalam laporan yang diterbitkan pada 13 Oktober, memberitakan bahwa 21 kapal dagang telah menjadi sasaran serangan sejak 28 September.

Di antara kapal-kapal tersebut terdapat kapal tanker Petro Dolphin, yang menjadi sasaran serangan drone di dekat Pelabuhan Sohar, Oman.

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Iran telah memperluas daftar kapal yang dianggap tidak mematuhi ketentuan, dengan memasukkan 100 kapal ke dalam daftar kapal yang berpotensi disita.

Ancaman Penutupan Kembali Selat Hormuz

Dalam keadaan tersebut, aktivitas pelayaran semakin menghadapi jalan buntu. Di satu sisi, terdapat ancaman ranjau laut di jalur perairan Oman. Di sisi lain, pelayaran melalui jalur Iran memerlukan izin dari Amerika Serikat yang digambarkan sulit untuk diperoleh.

Selain itu, muncul kemungkinan pemberlakuan tarif atau pemungutan sejumlah biaya oleh Iran, sebuah langkah yang ditentang Washington.

Al-Mashhadani memperingatkan bahwa apabila pembatasan terhadap lalu lintas kapal semakin meningkat, Selat Hormuz mungkin akan kembali ditutup dan menyebabkan kekurangan pasokan energi global secara serius.

Dalam skenario paling berbahaya, menurutnya, harga minyak dapat melampaui 120 dolar AS per barel, bahkan mencapai 150 dolar AS.

Keadaan semacam itu dapat mengganggu perekonomian global, meningkatkan inflasi, serta memperbesar tekanan opini publik terhadap pemerintah-pemerintah Barat, khususnya di Eropa dan Inggris, agar mengakhiri perang melawan Iran.

Al-Mashhadani berpendapat bahwa mendorong pemerintah-pemerintah tersebut untuk menekan Washington agar mengakhiri perang merupakan salah satu tujuan strategis Iran. Melalui strategi itu, Teheran berusaha memaksa Amerika Serikat menerima persyaratan-persyaratannya.