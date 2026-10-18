Syekh Zakzaky: Terwujudnya Sistem Islam Tidak Berarti Seluruh Masyarakat Harus Menjadi Muslim

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Syekh Ibrahim Zakzaky dalam acara penutupan Konferensi Internasional “Pemuda dan Masa Depan Gerakan Islam” di Abuja, ibu kota Nigeria, menjelaskan tanggung jawab generasi muda dalam perjuangan Gerakan Islam serta konsep penegakan agama.

Konferensi tersebut diselenggarakan atas prakarsa organisasi Jaish Syahid Ahmad Zakzaky (JASAZ).

Dengan menyinggung pentingnya masa muda dalam kehidupan manusia, ia menekankan perlunya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bernilai dan beribadah.

Ia mengatakan: “Masa muda bukan sekadar beberapa tahun dalam kehidupan manusia, melainkan masa ketika seseorang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk berusaha.”

Pemimpin Gerakan Islam Nigeria tersebut selanjutnya mengkritik sejumlah pandangan yang menganggap penegakan agama tidak mungkin diwujudkan karena keterbatasan sarana dan kekuatan, atau karena tidak semua anggota masyarakat beragama Islam.

Ia menegaskan bahwa pemahaman semacam itu tidak mencerminkan pengertian yang benar mengenai konsep terwujudnya agama. Syekh Zakzaky membedakan antara penegakan agama dan keharusan seluruh anggota masyarakat memeluk Islam.

Ia menyatakan: “Gerakan kami bukanlah seruan untuk mengajak orang menjadi Syiah, melainkan seruan untuk menegakkan agama.”

Dalam menjelaskan pandangan tersebut, ia menambahkan bahwa penegakan agama berarti berlakunya hukum-hukum Ilahi dan dicegahnya penyusunan undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan Allah.

Sistem Islam harus dibentuk berdasarkan hukum-hukum Ilahi dan tidak boleh bertentangan dengannya. Untuk memperjelas persoalan tersebut, Syekh Zakzaky merujuk pada pengalaman Syekh Utsman bin Fodio dan Republik Islam Iran. Ia mengingatkan bahwa di Iran juga terdapat para pemeluk agama lain, termasuk umat Yahudi.

Berdasarkan hal tersebut, ia menegaskan bahwa menjadi Muslimnya seluruh masyarakat bukanlah syarat bagi terwujudnya sistem Islam. Dalam bagian lain pidatonya, Pemimpin Gerakan Islam Nigeria itu menyinggung berbagai upaya musuh untuk menindas Gerakan Islam.

Ia menyatakan bahwa upaya-upaya tersebut tidak akan berhasil dan kemenangan akan menjadi milik gerakan serta jalan kebenaran. Pada akhir pidatonya, Syekh Zakzaky menekankan pentingnya keteguhan dalam membela hak dan kebenaran.

Ia menyerukan kepada masyarakat agar tidak hanya menjadi penonton, melainkan mengambil sikap dan berpartisipasi secara aktif dalam perjuangan menegakkan agama Ilahi.