Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip bagian hubungan masyarakat Kementerian Luar Negeri, kementerian ini dalam reaksi terhadap agresi terbaru rezim Zionis, dengan merujuk pada bersamaan serangan ini dengan langkah-langkah rezim ini untuk "merayakan kemerdekaan Lebanon", menggambarkan tindakan ini sebagai pelanggaran flagran terhadap Piagam PBB dan kesepakatan gencatan senjata tahun 2024. Dalam pernyataan ini, rezim Zionis disebut sebagai ancaman terbesar bagi kemerdekaan, integritas teritorial, keamanan dan stabilitas Lebanon.

Kementerian Luar Negeri Iran, dengan mengecam kejahatan genosida dan pelanggaran flagran hukum internasional oleh rezim Zionis di Gaza, Tepi Barat, Lebanon, Suriah dan negara-negara lain di kawasan, menegaskan perlunya reaksi tegas masyarakat internasional dan PBB. Pernyataan ini menyebut Amerika Serikat sebagai pendukung terbesar dan kaki tangan Israel, dan menilai tindakan Dewan Keamanan sebagai kelambanan yang menghalangi pencegahan pendudukan dan agresi rezim ini. Juga ditegaskan bahwa dukungan Amerika Serikat dan beberapa negara Barat tidak hanya mempertanyakan kredibilitas lembaga ini, tetapi juga menyebabkan meningkatnya pelanggaran hukum dan kejahatan rezim Zionis.

Dalam bagian lain pernyataan ini, Kementerian Luar Negeri Iran mengecam intervensi destruktif Amerika Serikat dalam urusan dalam negeri Lebanon dan memperingatkan bahwa langkah Washington untuk menciptakan mekanisme yang tidak memiliki konsensus nasional di Lebanon bukan hanya bertujuan menjamin hak dan kepentingan nasional negara ini, tetapi merupakan ancaman serius bagi keamanan, stabilitas dan kohesi nasional Lebanon.

Di akhir, Kementerian Luar Negeri sambil memuji keteguhan dan ketabahan bangsa Lebanon yang mulia dalam menghadapi agresi, menegaskan dukungan Republik Islam Iran terhadap negara ini dalam jalan membela kemerdekaan, kedaulatan nasional dan integritas teritorial.