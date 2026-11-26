Menurut laporan kantor berita Abna, Iman Tajik, juru bicara Organisasi Basij Mustadh'afin, di sela-sela upacara ikrar Basij dengan Pemimpin Tertinggi di Riwaq negara sahabat, di hadapan wartawan mengatakan: pesan kami adalah pesan yang sama yang ditunjukkan pemimpin syahid kami kepada kita semua, meskipun mengetahui ancaman terhadap negara, dengan keteguhan beraninya; beliau menunjukkan kepada kita semua jalan seorang Basij; jalan yang ujungnya adalah pengorbanan diri di jalan Islam dan revolusi.

Juru bicara Organisasi Basij Mustadh'afin melanjutkan: seluruh rakyat Iran adalah Basij, dan pemimpin syahid revolusi bersabda setiap orang Iran berpotensi menjadi Basij.

Ia menambahkan: keteguhan dan perlawanan bangsa Iran setelah perang yang dipaksakan kedua dan ketiga sangat menakjubkan bagi dunia dan menunjukkan bahwa rakyat Iran, bersatu dan kompak, berdiri di belakang satu sama lain dan telah menabrakkan tinju keras ke mulut kesombongan global.

Tajik melanjutkan: bangsa Iran dengan persatuan dan kebersamaannya telah menabrakkan tinju keras ke mulut kesombongan global; sehingga hari ini musuh menundukkan kepala dengan hina dan memohon gencatan senjata dan terbukanya jalan perundingan.

Ia menegaskan: bangsa Iran dengan keteguhan dan perlawanan ini telah mengalahkan musuh.