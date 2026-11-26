Kepala Organisasi Basij melanjutkan: tentara yang menganggap dirinya tentara pertama dunia dan kekuatan unggul di kawasan, menghabiskan miliaran dolar dan membawa kapal induk, korvet, kapal selam, pesawat dan seluruh peralatan dan perlengkapan perangnya ke kawasan. Pelajarilah; dalam 20 tahun terakhir, ketika orang Amerika masuk ke kawasan, mereka menduduki salah satu negara di kawasan, memulai perang Afghanistan dan setelah itu pergi ke Irak.

Ia menegaskan: ketika rival politik mereka berkuasa, ia mengumumkan statistik kunjungan personel tentara Amerika ke psikolog. Jika Anda berani, umumkan juga hari ini berapa banyak psikolog yang Anda bawa untuk kapal induk Anda untuk mengobati tentara Anda. Katakan berapa banyak psikolog yang Anda tempatkan di pangkalan Anda dan dengan tingkat pembangkangan dan pemberontakan seperti apa yang Anda hadapi di tentara Anda. Alih-alih generasi mendatang menceritakan realitas ini, ceritakanlah sendiri.