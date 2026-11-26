Menurut laporan kantor berita Abna, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kami, dengan mempublikasikan unggahan di salah satu media sosial dengan merujuk pada klaim terbaru pejabat rezim Israel terhadap Iran, menulis: rezim yang dipersenjatai sampai gigi dengan senjata pemusnah massal, menuduh Iran berusaha mendapatkan senjata kimia! Tetapi sekarang seluruh dunia tahu bahwa rezim Israel dengan setiap tuduhan yang diajukan sebenarnya mengakui kejahatan yang telah dilakukannya sendiri.

Menteri Luar Negeri juga dalam sebuah pernyataan mengecam kebohongan rezim Israel tentang industri farmasi Iran sebagai berikut:

Rezim Israel telah menolak bergabung dengan konvensi internasional apa pun yang melarang senjata nuklir, kimia atau biologi. Rezim ini memiliki ratusan hulu ledak nuklir, telah menyerang tujuh negara di kawasan dan menduduki sebagian wilayah tiga negara. Hanya dalam satu tahun terakhir, Israel telah dua kali menyeret Amerika ke perang yang gagal melawan Iran.

Sekarang rezim penghasut perang ini, tanpa malu menuduh Iran, yaitu negara yang menjadi anggota Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) dan anggota Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) dan dirinya sendiri menjadi korban senjata kimia yang dipasok Jerman Barat kepada rezim Saddam Hussein. Rezim ini mengklaim bahwa Iran di pabrik-pabrik farmasi memproduksi dan menyembunyikan senjata mengerikan seperti itu!