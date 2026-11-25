Menurut laporan kantor berita Abna, hubungan masyarakat Angkatan Darat Republik Islam Iran mengumumkan: beberapa jam yang lalu, satu drone Lucas milik musuh agresor Amerika, di atas bagian barat Selat Hormuz, dihancurkan oleh sistem dalam negeri kekuatan pertahanan udara angkatan darat dengan tindakan yang tepat waktu.

Juga dalam operasi terpisah, satu drone MQ-9 milik musuh agresor Amerika, terkena dan dihancurkan oleh sistem dalam negeri kekuatan pertahanan udara angkatan darat di langit bagian timur Selat Hormuz.

Kedua operasi ini dilakukan di bawah jaringan terpadu pertahanan udara negara.