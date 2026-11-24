Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya tengah menyusun rencana untuk memulai kerja sama militer secara langsung dengan pemerintahan baru Suriah. Rencana yang melibatkan sekitar 15 negara tersebut secara resmi disebut bertujuan mendukung pembersihan ranjau dan pengamanan perbatasan.

Namun, program itu juga berpotensi membuka jalan bagi kembalinya pasukan Amerika Serikat ke Suriah serta memberikan Washington peran langsung dalam pembentukan struktur militer dan keamanan negara tersebut.

Kantor berita Reuters, mengutip lima sumber yang mengetahui persoalan ini, melaporkan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya sedang melakukan pembicaraan mengenai pelatihan bagi pasukan Suriah dalam bidang pembersihan ranjau, penjinakan bahan peledak, dan keamanan perbatasan.

Apabila terlaksana, program tersebut akan menjadi misi pelatihan langsung pertama antara militer Amerika Serikat dan pasukan Suriah sejak jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad pada Desember 2024.

Koalisi 15 Negara dengan Potensi Anggaran 200 Juta Dolar

Program ini direncanakan berlangsung dalam kerangka kegiatan Pusat Koordinasi Damaskus dengan melibatkan personel dari sekitar 15 negara sekutu Washington, termasuk Inggris, Prancis, Jerman, Australia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Menurut sumber-sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut, keberhasilan program awal pembersihan ranjau dapat membuka peluang perluasan kerja sama militer antara Washington dan Damaskus ke bidang-bidang lainnya.

Pelatihan tersebut diperkirakan akan dimulai pada Maret 2027 di Yordania dan Suriah. Apabila perundingan mencapai kemajuan, sejumlah kecil personel militer Amerika Serikat kemungkinan akan kembali ditempatkan di wilayah Suriah. Washington juga sedang mempertimbangkan penggunaan sekitar 200 juta dolar dari sisa anggaran operasi pemberantasan ISIS untuk membiayai misi tersebut.

Kendala Hukum Amerika dan Kekhawatiran Militer Suriah

Salah satu hambatan terbesar dalam pelaksanaan program ini adalah undang-undang Amerika Serikat yang dikenal sebagai Leahy Laws. Aturan tersebut melarang pemberian bantuan militer kepada unit-unit pasukan asing apabila terdapat bukti yang dapat dipercaya bahwa mereka terlibat dalam pelanggaran berat hak asasi manusia.

Riwayat keterlibatan sejumlah komandan militer baru Suriah dalam kelompok-kelompok bersenjata teroris, serta laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia, turut menimbulkan kerumitan dalam pelaksanaan rencana tersebut.

Pada saat yang sama, sejumlah pejabat militer Suriah menyampaikan kekhawatiran mengenai kemungkinan pemberian izin kepada pasukan Amerika Serikat untuk mengakses markas dan fasilitas militer negara itu.

Juru bicara Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) membenarkan bahwa Pusat Koordinasi Damaskus masih menjalankan kegiatannya. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai struktur dan misi pusat koordinasi tersebut pada masa mendatang belum ditetapkan.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga menyambut baik kerja sama dengan Damaskus dalam upaya menghadapi ISIS. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Suriah hingga kini belum memberikan tanggapan terhadap laporan tersebut.

Di Balik Kembalinya Amerika: Membentuk Tatanan Keamanan Masa Depan Suriah

Rencana terbaru Washington dapat dilihat sebagai indikasi perubahan pendekatan Amerika Serikat dalam mempertahankan kehadiran militernya di Suriah. Sebelumnya, Amerika Serikat terutama memainkan peran melalui penempatan langsung personel militernya serta kerja sama dengan pasukan Kurdi di Suriah.

Namun, kini Washington berusaha membangun hubungan langsung dengan angkatan bersenjata dan lembaga-lembaga keamanan pemerintahan baru di Damaskus. Reuters sebelumnya, pada November 2025, melaporkan adanya rencana Amerika Serikat untuk membangun kehadiran militer di Damaskus dengan tujuan memfasilitasi dan mengawasi kesepakatan keamanan antara Suriah dan Israel.

Sejumlah analisis yang diterbitkan oleh Washington Institute dan media Long War Journal juga menyoroti pentingnya membatasi pengaruh Iran, menghadapi persaingan dengan Rusia, serta mengelola pengaruh Turki yang semakin meningkat dalam struktur militer Suriah.

Dalam situasi tersebut, misi pembersihan ranjau yang diumumkan secara resmi dapat menjadi titik awal bagi masuknya pengaruh Amerika Serikat secara kelembagaan ke dalam tubuh militer Suriah.

Langkah itu juga berpotensi digunakan untuk mengakomodasi kepentingan keamanan Israel sekaligus memengaruhi arah kebijakan militer dan keamanan Damaskus pada masa mendatang. Tujuan-tujuan tersebut tidak selalu mengharuskan Amerika Serikat menempatkan pasukan dalam jumlah besar di wilayah Suriah.

Dengan kata lain, Washington dapat memperluas pengaruhnya melalui kerja sama kelembagaan, pelatihan militer, serta keterlibatan langsung dalam pengembangan kemampuan pertahanan dan keamanan Suriah.

Dari sudut pandang ini, arti penting rencana terbaru Washington tidak semata-mata terletak pada jumlah personel militer yang akan dikirimkan.

Hal yang lebih menentukan adalah potensi program tersebut untuk menjadikan Amerika Serikat sebagai salah satu aktor berpengaruh dalam membentuk struktur militer dan arsitektur keamanan Suriah pada masa mendatang.