Menurut laporan kantor berita Abna mengutip kantor berita Al-Jazeera, Inggris memberlakukan sanksi terhadap 4 pejabat tinggi Yaman

Pejabat Yaman yang dikenai sanksi termasuk Abdulkarim Amir al-Din Hussein al-Houthi (menteri dalam negeri), Abdulhakim Hashim Ali al-Khaiwani (kepala aparat keamanan dan intelijen), Mohammed Muflih (hakim) dan Sarem al-Din Mufaddal (jaksa) dikenai sanksi dengan dalih palsu dan berulang tentang pelanggaran hak asasi manusia

London mengklaim bahwa aset orang-orang yang dikenai sanksi telah dibekukan dan mereka menghadapi larangan perjalanan ke Inggris