Menurut laporan kantor berita Abna, surat kabar Times of Israel mengutip publikasi Amerika New York melaporkan bahwa Jared Kushner, menantu Trump dan utusan khusus Amerika, memperingatkan bahwa rezim Zionis jika melanjutkan tindakannya terhadap Jalur Gaza akan menjadi negara terbuang di panggung internasional

Ia menambahkan bahwa rezim Zionis berdiri di depan dua jalan. Di satu sisi dapat keluar dari operasi 7 Oktober dan menjadi lebih aman serta lebih harmonis dengan dunia, dan di sisi lain melanjutkan jalannya saat ini yang menyebabkan transformasi menjadi negara terbuang di panggung internasional

Times of Israel melaporkan bahwa perkataan Kushner ini memiliki kepentingan khusus karena kedudukannya di Partai Republik