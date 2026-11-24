Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Wakil Ketua Dewan Tinggi Islam Syiah Lebanon, Syekh Ali al-Khatib, mengecam keras sikap presiden dan sejumlah pejabat negara tersebut terhadap gerakan perlawanan. Ia menegaskan bahwa mempertahankan tanah air Lebanon tidak membutuhkan izin dari pejabat pemerintahan mana pun. Menurutnya, kebijakan memberikan konsesi kepada Israel hanya akan membuat rezim tersebut semakin meningkatkan tuntutan dan tekanannya.

Dalam sebuah acara peringatan di Kota Lebaya, wilayah Bekaa Barat, Lebanon, Syekh Ali al-Khatib menyampaikan penghormatan kepada para syuhada perlawanan.

Dalam kesempatan itu, ia mempertanyakan kepada para pejabat Lebanon apakah berbagai konsesi yang selama ini mereka berikan telah berhasil menghentikan pengeboman, pembunuhan terhadap rakyat, serta membebaskan wilayah Lebanon yang masih diduduki Israel.

Perlawanan Tidak Membutuhkan Izin Siapa Pun untuk Membela Lebanon

Al-Khatib menegaskan bahwa situasi tenang yang berlangsung sementara saat ini bukanlah hasil dari sikap para pejabat Lebanon yang menentang gerakan perlawanan. “Anda bukanlah pihak yang memberikan legitimasi kepada perlawanan. Perlawanan tidak membutuhkan siapa pun untuk memperoleh legitimasinya,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa seandainya konsesi yang diberikan para pejabat benar-benar mampu membebaskan wilayah Lebanon, menghentikan agresi, dan menjamin kepentingan rakyat, seluruh masyarakat tentu akan mendukung langkah tersebut.

Namun, menurutnya, setiap konsesi baru justru akan diikuti tuntutan untuk memberikan konsesi yang lebih besar. “Kehormatan dan martabat tidak dapat diperoleh melalui jalan mundur dan menyerah,” ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Tinggi Islam Syiah Lebanon itu juga mengkritik serangan media serta penggunaan pasukan siber untuk menyerang pihak-pihak yang mengkritik pemerintah. Ia menegaskan bahwa berbagai tekanan tersebut tidak akan mampu menghalangi penyampaian kebenaran.

Kritik terhadap Presiden Lebanon dan Legitimasi Kesepakatan Kerangka Kerja

Al-Khatib mengingatkan bahwa jabatan presiden merupakan kedudukan yang mewakili seluruh rakyat Lebanon. Karena itu, ia meminta presiden berbicara atas nama seluruh masyarakat Lebanon dan tidak merendahkan gerakan perlawanan dengan menggambarkannya hanya sebagai kelompok bersenjata atau gerakan sektarian.

Dengan mengingat kembali pembebasan Lebanon selatan pada 25 Mei 2000, al-Khatib menegaskan bahwa gerakan perlawanan merupakan cerminan kehendak rakyat dan memiliki basis dukungan sosial yang luas.

Ia juga menyoroti peran bersejarah berbagai kekuatan nasional dari beragam kelompok agama dan komunitas Lebanon dalam menghadapi pendudukan Israel.

Pejabat Lebanon tersebut selanjutnya mengkritik pelaksanaan apa yang disebut sebagai “Kesepakatan Kerangka Kerja” (Framework Agreement) tanpa melalui pembahasan di Dewan Menteri dan Parlemen.

Menurutnya, pelaksanaan kesepakatan tanpa melibatkan kedua lembaga tersebut tidak memiliki landasan hukum maupun legitimasi yang sah. Ia bahkan menyebut kesepakatan itu sebagai aib bagi pemerintah dan pihak-pihak yang menandatanganinya.

Al-Khatib juga mengecam tuduhan yang menyebut gerakan perlawanan dan para syuhadanya sebagai pihak yang bergantung pada Iran. Ia mempertanyakan tuduhan tersebut dengan mengatakan, “Apakah para pejuang perlawanan berperang untuk membebaskan tanah Iran, atau justru untuk mempertahankan Lebanon selatan dan wilayah Bekaa?”

Lebih lanjut, ia mengkritik sikap sejumlah media Lebanon terhadap Israel.

Menurutnya, keamanan nasional dan wilayah Lebanon bukanlah barang dagangan yang dapat diperjualbelikan dalam perundingan politik.

Ia menegaskan bahwa kehormatan dan kemenangan hanya dapat dicapai melalui pembelaan terhadap tanah air serta penolakan untuk tunduk pada tekanan dan perintah Amerika Serikat maupun Israel.

Mereka yang Mengharapkan Kekalahan Iran Telah Melakukan Kesalahan Besar

Pada bagian lain pidatonya, Wakil Ketua Dewan Tinggi Islam Syiah Lebanon itu menyinggung berbagai ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Iran. Al-Khatib menegaskan bahwa kehendak dan keteguhan rakyat mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan militer.

Menurutnya, terdapat sejumlah kelompok politik di Lebanon yang menggantungkan harapan pada kekalahan Republik Islam Iran karena ingin mengambil alih kekuasaan di Lebanon. Namun, ia menegaskan bahwa harapan tersebut tidak akan terwujud.

Dengan mengingatkan pengalaman kegagalan Amerika Serikat di Afghanistan, al-Khatib mengatakan bahwa mereka yang meyakini Amerika dan Israel akan menjadi pemenang telah melakukan kesalahan besar.

Ia menegaskan bahwa Iran saat ini jauh lebih kuat dan lebih siap dibandingkan ketika konfrontasi sebelumnya dimulai. “Musuh tidak akan mampu mencapai tujuan-tujuan yang sebelumnya pun gagal mereka wujudkan,” tegasnya. Al-Khatib juga menyinggung ancaman Trump terhadap peradaban Iran yang memiliki sejarah panjang.

Menurutnya, ancaman tersebut merupakan upaya untuk menghidupkan kembali perselisihan antara bangsa Arab dan bangsa Iran.

Namun, ia menilai bahwa ancaman itu justru telah memperkuat solidaritas masyarakat Iran dalam menghadapi Amerika Serikat, baik di kalangan pendukung maupun penentang pemerintah.

Dukungan kepada Iran Bukan karena Pertimbangan Sektarian

Menjelaskan alasan dukungannya terhadap Republik Islam Iran, Syekh Ali al-Khatib menegaskan bahwa sikap tersebut tidak dilandasi pertimbangan mazhab atau sektarian. Menurutnya, dukungan itu diberikan karena Iran telah menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat Lebanon pada masa-masa sulit.

Ia mengingatkan bahwa ketika Lebanon membutuhkan bantuan dan menghadapi berbagai ancaman, Iran tetap berdiri bersama rakyat Lebanon, sementara banyak negara lain justru menolak memberikan pertolongan. Karena itu, menurut al-Khatib, sikap terhadap Iran seharusnya mempertimbangkan dukungan dan pengorbanan yang telah diberikan negara tersebut kepada Lebanon.

Pada akhir pidatonya, al-Khatib kembali memberikan penghormatan kepada keluarga para syuhada. Ia menegaskan bahwa rakyat Lebanon tidak akan mundur dalam menghadapi berbagai tekanan dan upaya untuk memaksa mereka menyerah kepada Israel.

Al-Khatib juga meminta para pejabat negara agar menjalankan tanggung jawab dan mengambil sikap yang sejalan dengan kehormatan, martabat, dan kedudukan rakyat Lebanon.