Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ayatullah Sayid Mojtaba Hosseini Khamenei, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam, dalam pesannya kepada penyelenggara Penghargaan Nasional Keempat untuk Peningkatan Populasi Muda, menyebut kebijakan “peningkatan populasi dengan keluarga sebagai poros utama” sebagai kebijakan strategis dan salah satu unsur terpenting bagi kekuatan serta kemajuan Iran.

Ia menegaskan bahwa setiap warga Iran yang memiliki semangat kebangsaan dan menginginkan masa depan yang cerah serta gemilang bagi tanah air dan rakyatnya, tentu mempunyai motivasi dan tekad kuat untuk menjaga keberlanjutan generasi bangsa Iran yang sejalan dengan cita-cita peradaban Islam modern.

Berikut teks lengkap pesan Pemimpin Revolusi Islam yang dibacakan oleh Dr. Marzieh Vahid Dastjerdi dalam acara tersebut pada pagi hari ini.

بسم‌الله الرّحمن الرّحیم

Penyelenggaraan Penghargaan Nasional Keempat untuk Peningkatan Populasi Muda merupakan kesempatan yang baik untuk membicarakan persoalan kependudukan yang sangat penting dan menentukan.

Di antara berbagai unsur yang menjadi landasan kekuatan, kemajuan, dan upaya mewujudkan Iran yang semakin kuat, peningkatan jumlah penduduk pada masa depan Iran tercinta, dengan tetap memperhatikan seluruh aspek kuantitatif dan kualitatif yang diharapkan, merupakan salah satu unsur terpenting.

Persoalan strategis dan menentukan masa depan bangsa ini telah berulang kali ditekankan dalam beberapa dekade terakhir oleh Pemimpin Agung yang Syahid, semoga Allah meninggikan kedudukannya.

Persoalan tersebut memiliki pengaruh besar, baik dalam mengaktualisasikan berbagai potensi kekuatan bangsa dan menciptakan serta meningkatkan beragam peluang dalam bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan, ekonomi, dan sosial, maupun dalam menangkal serta mengatasi berbagai ancaman dan niat buruk musuh.

Tampaknya, setelah berlangsungnya kelalaian panjang yang menimbulkan kerugian besar dalam perencanaan dan pengelolaan urusan negara, kini sejumlah langkah yang telah dilakukan mulai membuka kesempatan bagi masyarakat dan para pejabat untuk memberikan perhatian yang lebih mendalam terhadap persoalan ini.

Dalam memperhatikan berbagai aspek kependudukan beserta kebutuhan dan persyaratannya di beragam bidang kehidupan, terkadang keluarga menjadi satuan dasar untuk mengukur dan menilai suatu persoalan, sedangkan pada kesempatan lain individu menjadi ukuran utamanya.

Dalam sejumlah bidang, seperti perumahan serta berbagai barang dan layanan, keluarga merupakan pihak yang menjadi pengguna dan penerima manfaat. Sementara itu, dalam bidang lain, seperti pangan, pakaian, dan berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan kesehatan, individu menjadi satuan dasar yang digunakan.

Upaya mencapai kondisi kependudukan yang ideal merupakan persoalan yang melibatkan kedua dimensi tersebut.

Oleh karena itu, perhatian terhadap berbagai infrastruktur dan seluruh aspek yang berkaitan dengan penguatan fondasi keluarga harus menjadi unsur yang terus-menerus diperhatikan dalam upaya memperbaiki tren kependudukan negara. Pada saat yang sama, berbagai kebutuhan dan persoalan yang berkaitan dengan individu juga harus mendapatkan perhatian yang semestinya.

Memberikan perhatian yang serius dan menyeluruh terhadap upaya mempermudah pernikahan pada usia muda, menjamin kesehatan individu yang berkaitan dengan berbagai faktor, mendukung kelahiran anak, mengembangkan budaya yang berpusat pada keluarga, serta memperkenalkan berbagai contoh keberhasilan dalam bidang tersebut, masing-masing merupakan langkah efektif menuju terwujudnya Iran yang semakin kuat.

Demikian pula, memberikan penjelasan yang benar dan tepat mengenai berbagai persoalan tersebut kepada seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, akan menjadi sumbangan penting lainnya dalam mencapai tujuan tersebut.

Tidak diragukan lagi, setiap warga Iran yang memiliki semangat kebangsaan dan menginginkan masa depan yang cerah serta gemilang bagi tanah air dan rakyatnya, akan mempunyai motivasi dan tekad yang kuat untuk menjaga keberlanjutan generasi bangsa Iran sesuai dengan cita-cita peradaban Islam modern.

Saya sungguh berharap bahwa dengan memperbaiki berbagai kekurangan yang disebabkan oleh sejumlah kebijakan kependudukan pada masa lalu, serta dengan secara sungguh-sungguh melanjutkan kebijakan yang benar dan strategis untuk meningkatkan jumlah penduduk usia muda dan menempatkan keluarga sebagai poros utama dalam persoalan ini, tanah air tercinta kita dapat melewati masa kritis dan tahapan menentukan yang kini sedang dihadapi dengan selamat.

Saya juga berharap, dengan pertolongan Allah serta doa kebaikan dan keberkahan dari junjungan kita, semoga Allah Ta'ala mempercepat kemunculannya, segala sarana bagi turunnya keberkahan Ilahi kepada bangsa Iran, yang pada masa ini merupakan para pembawa panji kebenaran dan keadilan, dapat terwujud dengan semakin baik dan semakin luas, berkat karunia dan kemurahan-Nya.

Sayid Mojtaba Hosseini Khamenei