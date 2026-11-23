Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al Jazeera, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, dalam pernyataan yang merujuk pada kemenangan Demokrat dalam pemilihan tengah periode, mengklaim bahwa ia telah memprediksi jika partai ini menang, dua hal akan terjadi: penurunan indeks pasar saham dan intensifikasi serangan Iran.

Trump juga mengklaim bahwa para pemimpin Iran menganggap Demokrat sebagai orang-orang lemah dan tidak efektif dan mencari kehancuran Amerika; ia mengatakan dalam hal ini bahwa ia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi.

Presiden AS lebih lanjut mengklaim bahwa Iran dan Demokrat telah melakukan upaya ekstensif untuk menjaga harga minyak tetap tinggi selama mungkin.

Trump dalam bagian lain dari pernyataannya mengklaim bahwa Iran sejauh ini telah membunuh 81.000 demonstran.

Presiden AS juga, dengan mengangkat klaim tentang komunitas imigran Somalia di negara bagian Minnesota, mengklaim bahwa orang Somalia telah mengambil kendali atas negara bagian ini dan sekitar 95 persen dari mereka menggunakan semacam bantuan sosial.