Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sejarah kemerdekaan Lebanon tidak hanya berkaitan dengan keputusan para pemimpin pemerintahan dan kesepakatan politik. Di balik peristiwa bersejarah itu terdapat perjuangan rakyat dan peran besar para ulama Syiah yang menentang penjajahan Prancis sekaligus berupaya mencegah perpecahan sektarian dan mempertahankan persatuan nasional.

Allamah Sayid Abdul Husain Syarafuddin dan Allamah Sayid Muhsin Amin merupakan dua tokoh penting dalam gerakan tersebut. Keduanya menghubungkan perjuangan melawan pendudukan asing dengan upaya mewujudkan kemerdekaan politik dan menjaga solidaritas sosial.

Surat kabar Lebanon Al-Akhbar, dalam laporan yang ditulis Hadi Ballout bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan Lebanon, mengulas kembali sejarah perjuangan tersebut. Laporan itu menyoroti peran perlawanan rakyat dan para ulama Syiah yang sering terabaikan dalam narasi kemerdekaan Lebanon, sekaligus menghubungkannya dengan persoalan pendudukan Israel dan kedaulatan nasional Lebanon saat ini.

Kemerdekaan Lebanon, Sejarah yang Lebih Luas daripada Narasi Resmi

Setiap 22 November, Lebanon memperingati hari kemerdekaannya dari Prancis. Peringatan ini mengingatkan masyarakat pada salah satu perubahan politik terpenting dalam sejarah Lebanon pada abad ke-20.

Namun, sejarah kemerdekaan Lebanon memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada peristiwa politik dan tindakan para pejabat pemerintahan. Salah satu bagian pentingnya adalah perlawanan masyarakat di berbagai wilayah terhadap penjajahan Prancis.

Dalam narasi resmi, kemerdekaan Lebanon umumnya dikaitkan dengan peran para pemimpin politik, perundingan, dan perkembangan yang mengantarkan negara tersebut menuju kemerdekaan pada 1943.

Padahal, perjuangan rakyat di berbagai wilayah seperti Hermel, Baalbek, dan Jabal Amil juga merupakan bagian penting dari perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Pada masa itu, masyarakat dan para pemimpin setempat tidak sekadar menghadapi kekuatan politik asing. Mereka berhadapan dengan sebuah struktur kekuasaan yang berusaha memperkuat penguasaannya atas Lebanon melalui kekuatan militer, lembaga administrasi, serta pengaruh terhadap sebagian tokoh politik dan sosial.

Sebaliknya, sejumlah kelompok masyarakat, pemimpin suku, dan ulama menolak menerima kekuasaan kolonial. Mereka melakukan perlawanan dengan berbagai cara, mulai dari perjuangan bersenjata hingga penentangan politik dan sosial.

Perjuangan tersebut menunjukkan bahwa kemerdekaan Lebanon bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba pada satu waktu dan tempat tertentu, melainkan hasil dari proses panjang perlawanan, protes, dan perjuangan untuk membebaskan diri dari dominasi asing.

Perlawanan Rakyat Hermel dan Baalbek terhadap Pasukan Prancis

Salah satu contoh penting perlawanan rakyat terhadap penjajahan Prancis terjadi pada 1926 di wilayah Hermel dan Baalbek. Ketika itu, meskipun Prancis telah berhasil membentuk struktur pemerintahan dan administrasi yang diinginkannya di Beirut, upaya menguasai sejumlah wilayah Lebanon masih menghadapi perlawanan dari masyarakat setempat.

Di wilayah Hermel, Zain Mar'i Ja'far menjadikan Pegunungan Akrum sebagai basis untuk mengorganisasi perlawanan terhadap pasukan Prancis. Pada 18 Mei 1926, pecah Pertempuran Wadi Fisan. Sehari kemudian, Taufiq Hulu Haidar melancarkan serangan ke Baalbek.

Dalam rangkaian peristiwa tersebut, para pejuang berhasil menguasai gedung pemerintahan kota. Tindakan ini menjadi bentuk penentangan terbuka terhadap struktur kekuasaan yang dipaksakan pemerintah kolonial Prancis.

Beberapa hari kemudian, para perwakilan suku berkumpul di kawasan Marjhin-Hermel dan mengumumkan pembentukan pasukan rakyat bernama Jaisy Amirul Mukminin, atau Tentara Amirul Mukminin.

Melalui pembentukan pasukan tersebut, mereka menyatakan penolakan terhadap pemerintahan mandat Prancis atas Lebanon.

Peristiwa ini penting karena menunjukkan bahwa perlawanan terhadap kolonialisme tidak hanya terbatas pada protes dan penentangan individu. Di sejumlah wilayah, perlawanan telah berkembang menjadi gerakan terorganisasi yang melibatkan kekuatan masyarakat setempat.

Perjuangan tersebut menjadi bagian dari sejarah ketika rakyat di berbagai wilayah Lebanon, terlepas dari keputusan lembaga-lembaga pemerintahan resmi, mengambil tindakan langsung untuk menghadapi dominasi asing.

Konferensi Wadi al-Hujair, Bukti Peran Politik dan Sosial Allamah Syarafuddin

Selain perlawanan rakyat, para ulama Syiah juga memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Lebanon. Salah satu contohnya adalah penyelenggaraan Konferensi Wadi al-Hujair yang bersejarah di wilayah Jabal Amil.

Konferensi tersebut berlangsung pada 24 April 1920 dengan dihadiri Allamah Sayid Abdul Husain Syarafuddin, Shadiq Hamzah, serta sejumlah tokoh agama dan politik.

Para peserta konferensi menyuarakan tuntutan kemerdekaan Jabal Amil dan menyatakan penolakan terhadap kekuasaan kolonial.

Sikap tersebut menunjukkan keterlibatan nyata para pemimpin agama dan masyarakat dalam perkembangan politik kawasan, sekaligus memperlihatkan usaha mereka membela kemerdekaan dan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri.

Dalam pertemuan itu, kehadiran Allamah Syarafuddin mempunyai arti khusus. Penentangannya tidak terbatas pada penjajahan Prancis, tetapi juga mencakup upaya menjaga persatuan masyarakat dan mencegah konflik agama maupun sektarian.

Bersamaan dengan berlangsungnya Konferensi Wadi al-Hujair, sejumlah media pendukung pemerintahan mandat Prancis berusaha menggambarkan pertemuan tersebut sebagai kegiatan yang bertujuan memicu perpecahan sektarian.

Menghadapi propaganda itu, Allamah Syarafuddin justru menekankan persaudaraan antara umat Islam dan umat Kristen, serta kesamaan tanah air dan nasib yang mereka miliki.

Sikap ini sangat penting karena pihak kolonial berusaha mengubah perlawanan terhadap pendudukan asing menjadi perselisihan di antara kelompok-kelompok agama dan masyarakat. Dengan cara tersebut, mereka berusaha mengaburkan hakikat perjuangan antikolonial.

Allamah Syarafuddin menentang pendekatan itu dengan menegaskan ikatan kebangsaan dan sosial yang mempersatukan masyarakat Lebanon.

Ia memperlihatkan bahwa perjuangan melawan pendudukan asing dan upaya mencegah perpecahan sektarian bukanlah dua agenda yang saling bertentangan, melainkan dua tanggung jawab nasional yang saling melengkapi.

Dari Pembakaran Rumah hingga Penyitaan Perpustakaan, Harga Perjuangan Allamah Syarafuddin

Sikap antikolonial Allamah Sayid Abdul Husain Syarafuddin membawa konsekuensi berat bagi kehidupannya. Selama perjuangan melawan penjajahan, ia mengalami pengejaran dan tekanan dari pasukan yang berafiliasi dengan kekuasaan Prancis. Rumahnya dibakar dan perpustakaannya disita.

Tindakan tersebut memperlihatkan kerasnya perlakuan pemerintah kolonial terhadap tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh agama dan sosial, tetapi menolak menerima kekuasaan Prancis.

Peran Allamah Syarafuddin dalam perjuangan itu tidak hanya terbatas pada penentangan politik terhadap penjajah.

Dengan memahami dampak konflik keagamaan terhadap masyarakat Lebanon, ia menegaskan pentingnya mencegah agar perjuangan melawan kolonialisme tidak berubah menjadi perselisihan antarpemeluk agama dan mazhab.

Pendekatannya didasarkan pada pemahaman bahwa perpecahan masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk memperkuat dominasi asing.

Karena itu, menjaga persatuan sosial juga merupakan bagian dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Dari sudut pandang ini, sikap Allamah Syarafuddin dalam Konferensi Wadi al-Hujair dan penekanannya pada persaudaraan Muslim-Kristen menunjukkan hubungan erat antara kepemimpinan agama, perlawanan antikolonial, dan tanggung jawab sosial.

Allamah Sayid Muhsin Amin, Menolak Memberikan Legitimasi kepada Pemerintahan Kolonial

Selain Allamah Syarafuddin, Allamah Sayid Muhsin Amin merupakan salah seorang ulama besar Syiah yang menentang upaya Prancis memperoleh dukungan dari tokoh-tokoh agama.

Pada suatu masa, pemerintah Prancis berusaha membujuk Allamah Sayid Muhsin Amin agar bekerja sama dengan struktur pemerintahan kolonial dengan menawarkan jabatan sebagai pemimpin ulama Syiah di Suriah dan Lebanon.

Apabila menerima tawaran tersebut, ia akan memperoleh berbagai fasilitas dan keistimewaan, termasuk rumah, kendaraan, dan kedudukan resmi. Namun, Allamah Sayid Muhsin Amin menolak tawaran itu. Ia tidak bersedia menerima jabatan yang menjadikannya bergantung pada Komisaris Tinggi Prancis.

Keputusan tersebut penting karena pemerintah kolonial ketika itu berusaha mendekati tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang berpengaruh dengan memberikan jabatan serta berbagai fasilitas resmi.

Sebaliknya, melalui penolakannya, Allamah Sayid Muhsin Amin menunjukkan bahwa kedudukan dan legitimasi seorang ulama tidak semestinya bergantung pada pengakuan atau dukungan kekuatan asing yang sedang menguasai tanah airnya.

Sikap tersebut, bersama perjuangan Allamah Syarafuddin, menggambarkan salah satu dimensi penting peran ulama Syiah pada masa penjajahan Prancis. Peran itu terlihat melalui penentangan politik dan sosial, sekaligus penolakan untuk bekerja sama dengan struktur kekuasaan kolonial.

Meski demikian, sikap berbagai tokoh, kelompok masyarakat, dan wilayah Lebanon terhadap penjajahan tidak sepenuhnya sama. Sebagian memilih melakukan perlawanan, sebagian menempuh jalur perundingan, sementara kelompok lainnya bekerja sama dengan pemerintahan yang berkuasa.

Karena itu, tidak tepat menganggap seluruh kelompok agama dan masyarakat Lebanon memiliki sikap yang seragam terhadap kehadiran Prancis.

Kemerdekaan 1943 Tidak Langsung Mengakhiri Kehadiran Militer Prancis

Meskipun Lebanon memproklamasikan kemerdekaannya pada 22 November 1943, peristiwa tersebut tidak serta-merta mengakhiri kehadiran pasukan Prancis dan menghapus seluruh pengaruhnya dalam struktur pemerintahan negara itu.

Pada 28 April 1944, beberapa bulan setelah deklarasi kemerdekaan, Hasan Musa Abdus Sattar, anggota Gendarmeri Lebanon yang berasal dari kawasan Iaat, kehilangan nyawanya ketika berusaha mencegah penurunan bendera Lebanon dari gedung parlemen untuk digantikan dengan bendera Prancis.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa pengumuman kemerdekaan secara resmi belum berarti berakhirnya seluruh upaya Prancis untuk mempertahankan pengaruh dan kehadirannya di Lebanon.

Pada 3 Juni 1945, masyarakat Baalbek juga turun ke jalan untuk memprotes tindakan pasukan Prancis di Damaskus. Para demonstran mengepung kantor penasihat Prancis di kota tersebut.

Aksi protes dan konfrontasi berlangsung hingga kendaraan lapis baja datang dari wilayah Riyaq. Peristiwa ini kembali memperlihatkan bahwa penentangan terhadap kehadiran Prancis masih berlangsung di sebagian masyarakat Lebanon, bahkan setelah kemerdekaan diumumkan.

Penarikan seluruh pasukan Prancis akhirnya terlaksana pada akhir 1946, sekitar tiga tahun setelah Lebanon secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya. Rentang waktu tersebut memperlihatkan bahwa kemerdekaan politik dan berakhirnya kehadiran militer asing tidak selalu terjadi secara bersamaan. Terwujudnya kedaulatan nasional dapat menjadi proses panjang yang disertai perlawanan dan pertentangan.

Dari Penjajahan Prancis hingga Pendudukan Israel, Persoalan Kemerdekaan Lebanon yang Terus Berlanjut

Mengkaji kembali sejarah perjuangan antikolonial Lebanon bukan sekadar menelusuri peristiwa masa lampau. Sejarah tersebut juga menjadi landasan untuk mengajukan berbagai pertanyaan mengenai keadaan Lebanon saat ini.

Setelah 83 tahun sejak deklarasi kemerdekaan, persoalan pendudukan asing masih menjadi salah satu isu utama dalam konflik politik dan keamanan Lebanon. Israel masih menduduki sebagian wilayah Lebanon. Operasi militer dan serangannya terhadap berbagai kawasan negara tersebut juga terus berlangsung.

Dalam keadaan ini, persoalan kemerdekaan dan kedaulatan nasional kembali berkaitan langsung dengan upaya mempertahankan wilayah dan menjamin keamanan masyarakat. Sementara itu, pendekatan politik pemerintah Lebanon terhadap pendudukan Israel serta berbagai perundingan terkait persoalan tersebut menghadapi kritik.

Salah satu kritik utamanya adalah bahwa perundingan politik tidak semestinya berubah menjadi proses ketika Lebanon menyerahkan berbagai konsesi tanpa berhasil memastikan penarikan pasukan pendudukan, kepulangan masyarakat ke wilayah asalnya, serta jaminan keamanan mereka.

Dari sudut pandang tersebut, sebagaimana deklarasi kemerdekaan pada 1943 tidak dengan sendirinya menjamin berakhirnya kehadiran Prancis, kesepakatan dan langkah diplomatik juga tidak dapat dianggap sebagai penyelesaian menyeluruh terhadap persoalan kemerdekaan Lebanon selama kedaulatan nasional belum benar-benar terwujud dan pendudukan belum berakhir.

Pengaruh Asing dan Pentingnya Mempertahankan Kemandirian Keputusan Nasional

Persoalan penting lainnya dalam pembahasan ini adalah pengaruh kekuatan asing terhadap pengambilan keputusan politik Lebanon. Amerika Serikat, dengan berbagai instrumen tekanan dan pengaruh politik yang dimilikinya, serta Arab Saudi, melalui hubungan dan kepentingannya di Lebanon, termasuk di antara aktor yang berpengaruh terhadap perkembangan negara tersebut.

Meski demikian, pengaruh dan hubungan kedua negara itu tidak semestinya ditempatkan di atas kehendak nasional rakyat Lebanon. Persetujuan pemerintah asing tidak seharusnya menjadi ukuran utama keberhasilan atau kegagalan keputusan politik dan pemerintahan Lebanon.

Berdasarkan prinsip tersebut, kemandirian dalam pengambilan keputusan nasional menuntut pemerintah Lebanon menjadikan hak dan kepentingan negaranya sebagai dasar kebijakan luar negeri. Pemerintah juga harus dapat menjalankan tanggung jawab kedaulatannya tanpa bergantung pada persetujuan kekuatan asing.

Di sisi lain, ketidakmampuan pemerintah mengakhiri pendudukan atau menjamin keamanan warga negara tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak masyarakat dalam mempertahankan tanah airnya.

Apabila pemerintah tidak mampu mewujudkan penarikan pasukan Israel dan memberikan jaminan nyata bagi kepulangan serta perlindungan penduduk Lebanon selatan, tuntutan untuk menyerahkan seluruh sarana kekuatan dan pertahanan sebelum pendudukan berakhir akan menimbulkan pertanyaan serius.

Perlawanan, Pengalaman Sejarah yang Lahir dari Kehendak Rakyat

Penelusuran kembali sejarah perjuangan kemerdekaan Lebanon menunjukkan bahwa lembaga resmi dan tokoh-tokoh pemerintahan bukanlah satu-satunya pihak yang menentukan nasib negara tersebut.

Pada masa penjajahan Prancis, pemerintahan mandat memiliki kekuatan militer, administrasi, dan keuangan. Pemerintahan itu bahkan berhasil memperoleh dukungan dari sebagian tokoh dan kelompok masyarakat.

Namun, seluruh kekuatan tersebut tidak mampu mencegah lahirnya perlawanan rakyat. Para pejuang yang menghadapi pasukan Prancis di Pegunungan Hermel, tokoh-tokoh yang berkumpul dalam Konferensi Wadi al-Hujair, serta para ulama yang menolak menerima kedudukan dari pemerintah kolonial, tidak selalu menjadi bagian dari struktur kekuasaan resmi.

Meski demikian, mereka memainkan peran penting dalam perkembangan sejarah yang mengantarkan Lebanon menuju kemerdekaan. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kemerdekaan suatu negara tidak hanya bergantung pada keputusan pemerintah. Kehendak masyarakat setempat, kekuatan sosial, dan para tokoh agama juga dapat memainkan peran menentukan dalam mempertahankan kedaulatan nasional.

Dalam kerangka ini, perlawanan bukan sekadar persoalan yang berkaitan dengan konflik politik Lebanon masa kini. Perlawanan merupakan bagian dari pengalaman sejarah masyarakat Lebanon ketika menghadapi pendudukan dan dominasi asing.

Warisan Ulama Syiah dan Hak Rakyat Lebanon Menentukan Nasib Sendiri

Peran ulama Syiah dalam perjuangan antikolonial Lebanon, khususnya sikap Allamah Sayid Abdul Husain Syarafuddin dan Allamah Sayid Muhsin Amin, merupakan bagian penting dari pengalaman sejarah tersebut.

Melalui keterlibatannya dalam Konferensi Wadi al-Hujair, penentangannya terhadap kekuasaan Prancis, serta penekanannya pada persaudaraan Muslim dan Kristen, Allamah Syarafuddin menunjukkan bahwa perjuangan melawan pendudukan dan upaya menjaga persatuan masyarakat dapat berjalan beriringan.

Sementara itu, Allamah Sayid Muhsin Amin, dengan menolak jabatan yang ditawarkan pemerintah kolonial, menegaskan pentingnya independensi kedudukan ulama serta perlunya menghindari tindakan yang dapat memberikan legitimasi kepada kekuatan pendudukan.

Kedua contoh tersebut, bersama perjuangan masyarakat Hermel, Baalbek, dan wilayah-wilayah Lebanon lainnya, menunjukkan luasnya gerakan perlawanan antikolonial dan keterlibatan berbagai kekuatan sosial dalam sejarah kemerdekaan Lebanon. Warisan perjuangan itu juga memiliki arti penting dalam situasi Lebanon saat ini.

Masyarakat Lebanon selatan, Lembah Bekaa, dan wilayah-wilayah lainnya, selain harus menanggung dampak pendudukan dan konflik militer, termasuk kelompok masyarakat yang secara langsung merasakan akibat keputusan politik serta kesepakatan keamanan. Dari sudut pandang tersebut, penduduk wilayah-wilayah ini harus memiliki peran dalam menentukan masa depan negara mereka.

Mereka tidak semestinya hanya menjadi pihak yang menerima keputusan yang dibuat di pusat-pusat kekuasaan politik Beirut atau di bawah pengaruh kekuatan asing. Sejarah kemerdekaan Lebanon mengingatkan bahwa masa kekuasaan pemerintah dan para pejabat politik memiliki batas. Namun, tanah air dan masyarakat yang menanggung akibat keputusan mereka akan tetap ada.

Karena itu, mengingat kembali peran para ulama Syiah dan perlawanan rakyat dalam perjuangan kemerdekaan Lebanon bukan sekadar mengenang peristiwa masa lampau. Pembacaan sejarah tersebut mengantarkan kita kembali kepada sebuah pertanyaan mendasar mengenai keadaan dan masa depan negara ini: Bagaimana kemerdekaan dan kedaulatan nasional benar-benar dapat diwujudkan, dan siapa yang berhak menentukan nasib tanah airnya sendiri?

Dalam narasi sejarah yang menempatkan perjuangan rakyat dan peran ulama sebagai bagian dari proses kemerdekaan Lebanon, jawaban atas pertanyaan tersebut berkaitan erat dengan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan masa depan negara serta mempertahankan tanah air mereka sendiri.