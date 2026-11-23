Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Saluran televisi berbahasa Ibrani, Channel 13 Israel, melaporkan bahwa militer Israel dan Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) telah mencapai kesepakatan untuk menyusun rencana bersama guna menghadapi kemungkinan meningkatnya ketegangan terkait Iran.

Menurut laporan tersebut, militer Israel mengumumkan adanya rencana bersama dengan Amerika Serikat untuk menghadapi kemungkinan eskalasi konflik dengan Iran. Pihak Israel juga mengklaim bahwa waktu penentuan perang semakin dekat.

Channel 13, mengutip seorang perwira senior militer Israel yang tidak disebutkan namanya, melaporkan bahwa selama kunjungan Komandan CENTCOM, Brad Cooper, ke Tel Aviv, tidak ada pembicaraan mengenai pengambilan keputusan untuk menyerang Iran.

Saluran televisi tersebut juga menyebutkan bahwa berdasarkan penilaian keamanan terbaru, kemungkinan pecahnya kembali perang melawan Iran belum menunjukkan peningkatan dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Tingkat kesiagaan militer Israel masih berada pada level tinggi, meskipun belum mencapai tingkat kesiagaan tertinggi.

Menurut laporan tersebut, penilaian militer Israel menunjukkan bahwa kini telah tiba waktunya bagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengambil keputusan mengenai tindakan terhadap Iran.

Pertemuan Tiga Pihak antara Pimpinan Militer dan Intelijen di Tel Aviv

Pada Rabu, Komandan CENTCOM Brad Cooper mengadakan pertemuan tiga pihak di Tel Aviv bersama Eyal Zamir, Kepala Staf Umum Militer Israel, dan Roman Gofman, Kepala badan intelijen luar negeri Israel, Mossad.

Pertemuan tersebut berlangsung ketika Israel sedang meningkatkan kesiapan militernya untuk menghadapi kemungkinan dimulainya kembali serangan terhadap Iran.

Dalam sebuah pernyataan resmi, militer Israel mengumumkan bahwa Zamir dan Cooper juga melakukan penilaian bersama secara menyeluruh terhadap situasi keamanan.

Keduanya membahas berbagai perkembangan regional serta tantangan keamanan yang dihadapi bersama.

Penilaian tersebut turut dihadiri Itzik Cohen, Kepala Direktorat Operasi Militer Israel; Hedi Zilberman, Kepala Direktorat Perencanaan; Shlomi Binder, Kepala Intelijen Militer; Omer Tishler, Komandan Angkatan Udara Israel; serta sejumlah komandan lainnya dari kedua pihak.

Israel dan AS Tekankan Peningkatan Koordinasi serta Kesiapan Operasional

Dalam kelanjutan pernyataannya, militer Israel menyebutkan bahwa para peserta pertemuan membahas pentingnya memperdalam kerja sama strategis dan operasional antara kedua militer. Pembicaraan tersebut juga mencakup upaya memperkuat koordinasi dan meningkatkan kesiapan bersama dalam menghadapi berbagai kemungkinan skenario keamanan dan militer.

Namun, pernyataan itu tidak menjelaskan secara terperinci skenario apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pernyataan itu juga tidak memastikan apakah pembicaraan kedua pihak secara langsung membahas persoalan Iran.

Media Israel Ungkap Pembahasan Kesiapan Menghadapi Perang Baru dengan Iran

Surat kabar berbahasa Ibrani Yedioth Ahronoth pada Rabu melaporkan bahwa dalam pertemuan antara Brad Cooper dan Eyal Zamir, kedua pihak membahas tingkat kesiapan militer Amerika Serikat dan Israel untuk menghadapi kemungkinan dimulainya kembali perang melawan Iran apabila situasi mengharuskannya.

Pertemuan tersebut berlangsung di tengah munculnya berbagai laporan media Israel mengenai peningkatan persiapan militer untuk kemungkinan melanjutkan serangan terhadap Iran.