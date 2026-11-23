Menurut laporan kantor berita Abna, Sardar Mayor Jenderal Pasdar Mostafa Izadi, Wakil Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam, dalam pertemuan para komandan dan anggota Basij IRGC Teheran Raya, dengan menekankan kebutuhan untuk memelihara kesiapan menyeluruh terhadap ancaman militer dan perang kognitif, menyebutkan pencegahan kerusuhan internal, penguatan Jihad Penjelasan, peningkatan keamanan berbasis rakyat dan perlindungan modal sosial sebagai salah satu misi terpenting yang dihadapi Basij dan IRGC.

Menjelaskan posisi keteguhan dan kebangkitan untuk Allah dalam sistem pemikiran Revolusi Islam, ia menekankan kebutuhan untuk melanjutkan jalan para syuhada, memelihara kesiapan pertahanan dan memperkuat kehadiran efektif rakyat di berbagai arena.

Mayor Jenderal Izadi, dengan meninjau berbagai fase sejarah Revolusi Islam, termasuk konfrontasi dengan kelompok kontra-revolusi, perang delapan tahun yang dipaksakan, perang melawan ISIS dan perkembangan militer terkini, menyoroti peran rakyat dan kekuatan Basij dalam mengatasi krisis dan menghadapi ancaman.

Ia juga, dengan merujuk pada perkembangan regional dan peran Front Perlawanan di Lebanon, Yaman, Irak dan Palestina, menekankan pentingnya memelihara kesiapan pertahanan dan memperkuat kemampuan angkatan bersenjata.

Ia menambahkan: Musuh setelah gagal di beberapa arena, berupaya melemahkan modal sosial, menciptakan keputusasaan, meningkatkan tekanan ekonomi, mempengaruhi pikiran dan gagasan rakyat dan menciptakan kondisi tidak stabil di dalam negeri.