Menurut laporan koresponden Abna, Elyas Hasarti pada Piala Media Harapan ketiga yang sedang berlangsung di Menara Milad Tehran, merujuk pada faktor-faktor keberhasilan dan ketahanan bangsa Iran, menyatakan: Salah satu alasan terpenting keberhasilan ini adalah pertumbuhan dan kedewasaan politik dan sosial rakyat dalam cahaya Revolusi Islam, memanfaatkan kepemimpinan Imam Khomeini, bimbingan pemimpin syahid dan kelanjutan jalan di bawah kepemimpinan pemimpin saat ini.

Ketua Dewan Informasi Pemerintah dengan menyatakan bahwa kehadiran rakyat di lapangan memainkan peran penting dalam mengisi kekosongan akibat kesyahidan pemimpin, menegaskan: Rakyat dengan kehadiran luas mereka menunjukkan bahwa jika musuh berpikir dengan menghilangkan seorang pemimpin dapat menyebabkan perpecahan dan kehancuran negara, maka ia telah salah dalam perhitungannya. Bangsa Iran mengisi kekosongan ini dengan baik dan dengan kekuatan, dan hingga kini kehadiran rakyat di lapangan tetap menjadi sumber kehormatan, keamanan dan wibawa negara.

Merujuk pada kinerja angkatan bersenjata dalam perkembangan terakhir, ia mengatakan: Angkatan bersenjata negara bertindak dengan wibawa dan menunjukkan gambaran kemampuan dan kekuatan pertahanan Iran di tingkat dunia; sehingga banyak pengamat asing juga dengan melihat kemampuan ini memberikan perhatian lebih pada potensi angkatan bersenjata Iran.