Menurut laporan kantor berita Abna, Financial Times mengutip Mark Kelly, senator Demokrat AS, melaporkan: Saya ingin melihat daftar tujuan terkait perang melawan Iran dan mengetahui siapa yang membuat keputusan dalam hal ini.

Ia menambahkan: Saya ingin tahu siapa yang memutuskan untuk menghabiskan puluhan miliar dolar dari cadangan kami padahal bahkan tidak ada tujuan strategis yang jelas.

Mark Kelly menyatakan: Harus ada semacam akuntabilitas terkait perang melawan Iran yang dikelola secara bencana.

Ia menyatakan: Apakah tujuan perang melawan Iran adalah membombardir sebanyak mungkin target dan membunuh sebanyak mungkin orang Iran?