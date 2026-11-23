Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al Jazeera, Menteri Pertahanan Korea Selatan hari ini Senin mengumumkan bahwa proposal perpanjangan penempatan unit negaranya untuk memerangi pembajakan di Teluk Aden tidak berarti intervensi dalam agresi Amerika-Zionis terhadap Iran di Selat Hormuz.

Ia menyampaikan kepada anggota parlemen negara itu bahwa penempatan pasukan ini tidak berarti partisipasi militer tidak langsung dalam perang melawan Iran.

Menteri Pertahanan Korea Selatan menyatakan bahwa tindakan para pembajak di wilayah tersebut telah meningkat tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu, dan tujuan penempatan pasukan ini adalah untuk mendukung kapal dan warga Korea Selatan yang menggunakan jalur air ini.