Menurut laporan kantor berita Abna, Wakil Presiden Pertama dalam pesannya pada peringatan Pekan Basij, dengan menegaskan bahwa perang hari ini bukan sekadar pertempuran senjata melainkan pertarungan kehendak, kalkulasi strategis dan ketahanan nasional, menyatakan: Jawaban terhadap strategi musuh untuk erosi ekonomi dan gangguan ketenangan publik adalah penguatan simultan keamanan berbasis rakyat dan otoritas ilmiah dan ekonomi negara.

Mohammad Reza Aref juga, dengan menekankan peran Basij di bidang ilmiah dan teknologi, menyerukan transformasi lembaga ini menjadi penggerak keterkaitan universitas dan industri untuk mengatasi bottleneck akibat sanksi.