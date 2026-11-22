Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Acara tersebut berlangsung di Hauzah Ilmiah Khatam al-Anbiya dan dihadiri Syekh Bashiri, pimpinan hauzah, bersama sejumlah peserta lainnya. Mereka berkumpul untuk mengenang kehidupan penuh berkah, keteladanan, serta berbagai penderitaan dan kezaliman yang dialami Sayidah Fatimah az-Zahra Sa.

Penyelenggaraan majelis ini merupakan bagian dari upaya menjaga ingatan dan kecintaan terhadap Sayidah Fatimah az-Zahra Sa, salah seorang perempuan paling mulia dalam sejarah Islam, sekaligus mengenang peristiwa memilukan kesyahidannya.

Peringatan kesyahidan Sayidah Fatimah az-Zahra Sa menjadi salah satu momentum keagamaan yang menyentuh hati dan perasaan kaum mukminin. Setiap tahun, para pengikut Ahlulbait As di berbagai penjuru dunia mengadakan majelis duka untuk mengenang kehidupan serta kedudukan mulia putri Rasulullah Saw tersebut.

Bagi kaum mukminin, memperingati kesyahidan Sayidah Fatimah az-Zahra Sa bukan sekadar mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi juga kesempatan untuk merenungkan berbagai sisi kehidupannya. Sayidah Fatimah Sa merupakan teladan agung dalam keimanan, kesabaran, ibadah, pengorbanan, dan keteguhan mempertahankan ajaran Islam.

Meski berabad-abad telah berlalu, duka atas kesyahidan Sayidah Fatimah az-Zahra Sa tetap hidup di hati para pencinta Ahlulbait As. Nama dan keteladanannya terus dikenang, sekaligus mengingatkan kaum mukminin untuk semakin teguh mengamalkan ajaran Rasulullah Saw dan mengikuti jalan keluarga sucinya.