Menurut laporan kantor berita Abna, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, dalam pesan di jejaring sosial X, bereaksi terhadap pernyataan Yechiel Leiter, duta besar rezim Zionis di Washington.

Araghchi dalam pesan ini menulis: «Kami tidak tahu bahwa duta besar Israel di Washington adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata Amerika Serikat.»

Reaksi ini muncul setelah dipublikasikannya pernyataan duta besar rezim Zionis dalam wawancara dengan saluran Amerika Newsmax; di mana Leiter mengklaim: «Ketika Iran dikalahkan, Anda akan mengembalikan tentara Amerika kepada keluarga mereka.»

Pernyataan ini, yang disampaikan dalam program berjudul «Laporan Nasional» di saluran Newsmax pada tanggal 19 November 2026, sekali lagi menarik perhatian pada isu peran rezim Zionis dalam mengarahkan kebijakan militer Amerika terhadap Iran.