Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Gerakan Islam Nigeria yang dipimpin Syekh Ibrahim Zakzaky mengecam keras vonis penjara seumur hidup terhadap Ayatullah al-Uzhma Syekh Isa Ahmad Qasim dan 63 tokoh agama Bahrain lainnya. Gerakan itu mendesak agar vonis tersebut segera dibatalkan dan para tahanan dibebaskan.

Kecaman itu disampaikan melalui pernyataan yang dikeluarkan Syekh Sidi Munir Mainasara dari Kota Sokoto, atas nama Gerakan Islam Nigeria, pada 17 November 2026. Pernyataan tersebut mengecam putusan Pengadilan Tinggi Pidana Bahrain yang dijatuhkan pada Senin, 16 November.

Menurut pernyataan itu, pengadilan mengadili 69 orang dalam perkara tersebut. Sebanyak 13 orang, termasuk Ayatullah Syekh Isa Qasim, diadili secara in absentia. Sebanyak 64 orang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sementara lima lainnya dihukum 15 tahun penjara.

Gerakan Islam Nigeria menyatakan bahwa 60 orang di antara para terdakwa adalah ulama, rohaniwan, dan imam salat berjemaah. Mereka bertugas memimpin salat Jumat, mengajar di hauzah ilmiah, dan memberikan bimbingan rohani kepada komunitas masing-masing.

Gerakan itu menyebut perkara ini sebagai salah satu persidangan massal terbesar terhadap tokoh-tokoh agama dalam sejarah Bahrain. Mereka juga menyatakan keprihatinan atas proses persidangan dan penjatuhan vonis.

Dalam bagian lain pernyataannya, Gerakan Islam Nigeria menyebut bahwa keprihatinan tersebut didasarkan pada laporan terdokumentasi dari 20 organisasi hak asasi manusia internasional. Laporan-laporan itu menyoroti penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa akses komunikasi dengan pihak luar, penyiksaan dan perlakuan buruk, pengakuan yang dipaksakan, pengingkaran hak atas peradilan yang adil, serta pembatasan kegiatan keagamaan yang sah.

Dengan merujuk pada Pasal 19 huruf d Konstitusi Bahrain, gerakan itu menegaskan bahwa setiap pengakuan yang diperoleh melalui penyiksaan, pemberian iming-iming, perlakuan yang merendahkan martabat, atau ancaman tidak memiliki kekuatan hukum.

Pernyataan itu juga menilai bahwa pembatasan akses terdakwa kepada pengacara, pembatasan pemeriksaan bukti, serta pembatasan pengawasan publik terhadap jalannya persidangan bertentangan dengan jaminan peradilan yang adil dalam Pasal 20 Konstitusi Bahrain dan Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Gerakan Islam Nigeria menegaskan bahwa larangan penyiksaan dalam hukum internasional bersifat mutlak. Perang, keadaan darurat, dan keadaan apa pun tidak dapat dijadikan pembenaran. Ketegangan kawasan dan dugaan campur tangan asing juga tidak boleh dijadikan dalih untuk menjatuhkan hukuman kolektif, menekan kegiatan keagamaan yang sah, atau merampas kebebasan seseorang secara sewenang-wenang.

Lima Tuntutan Utama Gerakan Islam Nigeria

Gerakan Islam Nigeria menyampaikan lima tuntutan utama dalam pernyataannya.

Pertama, segera membatalkan vonis terhadap Ayatullah Syekh Isa Qasim dan para terdakwa lainnya, serta membebaskan semua orang yang ditahan karena kegiatan keagamaan dan mereka yang vonisnya tidak dapat dibuktikan melalui peradilan yang adil serta bukti yang sah dan dapat dipercaya.

Kedua, memulihkan kewarganegaraan Bahrain Ayatullah Syekh Isa Qasim dan semua orang yang kewarganegaraannya dicabut secara sewenang-wenang.

ketiga, melakukan penyelidikan yang independen, tidak memihak, dan transparan atas seluruh dugaan penyiksaan, penghilangan paksa, penahanan tanpa akses komunikasi, serta pemaksaan pengakuan. Gerakan itu juga menuntut penyelidikan atas laporan meninggalnya Sayid Muhammad al-Musawi dalam tahanan pada Maret 2026 dan pengadilan terhadap pihak yang bertanggung jawab apabila tuduhan tersebut terbukti.

Keempat, mendesak Organisasi Kerja Sama Islam, Uni Afrika, Pemerintah Federal Nigeria, dan semua pemerintah yang berkomitmen melindungi hak asasi manusia agar segera menjalin komunikasi dengan otoritas Bahrain dan memperjuangkan pemenuhan hak para ulama yang dipenjara beserta keluarga mereka.

Kelima, mengajak para ulama Muslim, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat sipil, dan semua pencinta keadilan di Nigeria maupun di seluruh dunia untuk menyatakan solidaritas kepada para ulama Bahrain yang dipenjara dan menuntut penghormatan terhadap hak-hak dasar serta martabat mereka.

Pada bagian penutup, Gerakan Islam Nigeria menyinggung pengalamannya sendiri menghadapi kekerasan negara terhadap komunitas keagamaan dan para pemimpinnya. Gerakan itu menyatakan memahami dampak penindasan, penahanan sewenang-wenang, dan perampasan kebebasan dasar. Karena itu, mereka memandang perkara para ulama Bahrain sebagai persoalan yang melampaui batas negara dan membutuhkan perhatian serta solidaritas dunia.

Pernyataan itu juga menegaskan bahwa memenjarakan ulama tidak dapat melenyapkan iman, menekan keyakinan keagamaan yang sah, atau membungkam tuntutan atas martabat, kebebasan, dan keadilan.

Gerakan Islam Nigeria menutup pernyataannya dengan menyampaikan solidaritas kepada Ayatullah Syekh Isa Ahmad Qasim, para ulama Bahrain yang dipenjara, dan keluarga mereka. Gerakan itu juga mendoakan keselamatan, pemulihan hak, serta pembebasan mereka sesegera mungkin tanpa syarat.