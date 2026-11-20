Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kementerian itu mengecam perpanjangan masa penahanan selama enam bulan terhadap Direktur Rumah Sakit Kamal Adwan, Dr. Hussam Abu Safiya. Kementerian menyatakan bahwa 81 tenaga kesehatan yang masih ditahan di penjara rezim Zionis menghadapi penyiksaan, penolakan akses terhadap layanan medis, dan kondisi penahanan yang tidak manusiawi.

Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, perpanjangan penahanan Abu Safiya tanpa dakwaan resmi dan tanpa persidangan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum dan konvensi internasional yang melindungi tenaga medis dan pekerja kemanusiaan. Kementerian menilai tindakan itu sebagai bagian dari kebijakan sistematis rezim Zionis terhadap sistem kesehatan Palestina.

Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan bahwa rezim Zionis bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan para dokter serta tenaga kesehatan yang ditahan. Kementerian mendesak agar mereka segera dibebaskan tanpa syarat.

Kementerian juga meminta Organisasi Kesehatan Dunia, Komite Internasional Palang Merah, dan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia segera turun tangan untuk memeriksa kondisi fisik dan status hukum para tahanan. Ketiga lembaga itu juga diminta mengambil langkah untuk menghentikan pelanggaran terhadap hak-hak para tahanan serta memastikan perlindungan internasional bagi tenaga kesehatan dan fasilitas medis Palestina.