Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sejak Amerika Serikat memberlakukan blokade laut terhadap pengiriman minyak Iran, kilang-kilang independen Tiongkok kehilangan sumber pasokan utama mereka. Kilang-kilang itu terpaksa membeli minyak pengganti dengan harga lebih mahal dari Irak, Rusia, dan wilayah yang lebih jauh. Laba dan produksi mereka menurun, meski para analis menilai penutupan kilang secara luas kecil kemungkinannya terjadi.

Hilangnya Minyak Iran Menaikkan Biaya Kilang Independen

Menurut Reuters, setelah kehilangan akses ke minyak Iran yang dijual dengan harga diskon, perusahaan-perusahaan pengilangan independen Tiongkok terpaksa membeli pasokan pengganti dengan harga lebih tinggi. Kondisi ini menekan margin laba, membatasi produksi, dan melemahkan daya saing mereka dalam menghadapi kilang-kilang milik negara. Pada saat yang sama, total impor minyak mentah Tiongkok juga menurun.

Para analis dan pedagang memperkirakan sebagian besar kilang independen masih dapat bertahan. Mereka dapat terus beroperasi pada kapasitas yang lebih rendah dengan membeli minyak pengganti dan memanfaatkan kuota impor yang tersedia.

Blokade laut AS terhadap pengiriman minyak Iran yang diberlakukan sejak Juli secara bertahap menghilangkan pasokan lebih dari satu juta barel per hari bagi kilang-kilang tersebut. Sejak 2020, minyak Iran menjadi andalan kilang-kilang kecil swasta Tiongkok.

Data perusahaan Kpler menunjukkan bahwa minyak Iran menyumbang 13,6 persen dari total impor minyak Tiongkok pada 2025.

Kilang Kecil Kian Sulit Bersaing dengan Kilang Milik Negara

Kilang-kilang kecil independen mencakup sekitar 30 persen dari industri pengilangan Tiongkok, yang merupakan industri pengilangan minyak terbesar di dunia. Untuk memperoleh laba di pasar domestik yang marginnya tipis, kilang-kilang itu selama ini mengandalkan minyak Iran. Pada suatu periode tahun ini, minyak Iran dijual dengan diskon 10 hingga 11 dolar AS per barel dibandingkan harga Brent.

Minyak pengganti dari negara-negara seperti Irak, Qatar, Angola, dan Brasil kini dijual dengan harga 6 hingga 20 dolar AS per barel di atas Brent.

Kilang independen yang lebih kecil dan memiliki teknologi yang kurang maju kini harus bersaing dengan kilang milik negara untuk membeli kargo minyak yang sama. Kilang-kilang milik negara memiliki keunggulan karena dapat mengekspor produk olahan dan meraih laba yang cukup besar di pasar luar negeri.

Liao Na, pendiri sekaligus direktur utama perusahaan konsultan JL, mengatakan kepada Reuters bahwa kilang-kilang kecil independen menghadapi tekanan dari dua arah. Setelah kehilangan akses ke minyak diskon, mereka harus bersaing dengan kilang milik negara. Margin laba mereka juga terpukul karena tidak dapat mengekspor bahan bakar, sementara harga bahan bakar di pasar domestik Tiongkok dibatasi.

Liao memperkirakan kesenjangan kinerja di antara kilang-kilang kecil independen Tiongkok akan melebar. Kilang yang sejak beberapa tahun lalu berinvestasi dalam produksi bahan kimia khusus memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dalam jangka panjang.

Tingkat Operasi Kilang di Shandong Menurun

Menurut data JL, tingkat utilisasi kilang di Provinsi Shandong, pusat kilang kecil independen Tiongkok, mencapai 54,7 persen pada pekan yang berakhir 12 November.

Angka tersebut lebih tinggi daripada tingkat yang tercatat pada kuartal kedua tahun ini. Ketika gangguan pasokan akibat perang AS terhadap Iran mencapai titik terburuk, tingkat utilisasi kilang turun hingga di bawah 50 persen. Angka saat ini masih jauh dari kisaran 65 hingga 75 persen yang tercatat pada 2020 dan 2021.

Liao memperkirakan pembelian minyak oleh Tiongkok, importir minyak terbesar dunia, akan tetap terbatas. Kilang-kilang Tiongkok kini membeli kargo sesuai kebutuhan operasional dan menghindari penambahan stok.

Menurutnya, kondisi itu dipengaruhi oleh harga Brent yang melampaui 90 dolar AS per barel dan kenaikan premi kargo di pasar spot akibat meningkatnya biaya pengangkutan.

Data Bea Cukai Tiongkok menunjukkan bahwa impor minyak negara itu mencapai 399,9 juta ton dalam sepuluh bulan pertama tahun ini, setara dengan 9,6 juta barel per hari. Angka tersebut turun 15,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pasokan Minyak Pengganti dari Irak dan Negara Lain Meningkat

Minyak mentah Basra dari Irak telah menjadi pilihan utama bagi kilang-kilang kecil Tiongkok. Dalam beberapa bulan terakhir, minyak itu dijual dengan premi 10 hingga 13 dolar AS per barel di atas Brent. Setelah biaya pengangkutan turun dari rekor tertingginya, premi itu belakangan menyusut menjadi 6 dolar AS per barel.

Sementara itu, minyak mentah Rusia jenis ESPO, yang sudah lama diminati kilang-kilang Tiongkok karena jarak pengangkutannya lebih pendek, belakangan diperdagangkan dengan harga sekitar 22 dolar AS per barel di atas Brent.

Sejak September, perusahaan-perusahaan pengilangan Tiongkok telah membeli antara 30 juta dan 40 juta barel minyak dari Irak saja. Mereka juga memesan minyak dalam jumlah lebih kecil dari Qatar, Brasil, Kongo, Angola, Kolombia, dan Kanada. Kargo-kargo tersebut dijadwalkan tiba antara Oktober dan Januari.

Seorang pedagang di industri pengilangan menyayangkan banyaknya waktu yang ia habiskan untuk menghubungi calon pemasok demi mencari kargo yang bisa segera dikirim. Ia mengatakan bahwa kilang tidak bisa bergantung pada satu pilihan dan harus membeli ketika waktunya tiba.

Minat Membeli Minyak dari Pemasok Jauh Masih Rendah

Kilang-kilang kecil Tiongkok masih kurang berminat membeli minyak dari pemasok yang jauh, seperti Brasil dan Afrika Barat. Jarak pengangkutan dan siklus transaksi yang lebih panjang menambah ketidakpastian mengenai harga akhir dan margin laba di pasar domestik. Seorang pejabat bagian perdagangan di kilang independen lain mengatakan bahwa pengadaan minyak mentah kini lebih sulit karena kilang-kilang tersebut sebelumnya terbiasa membuat rencana jangka pendek.

Dua sumber mengatakan margin pengilangan tertekan pada November karena kargo berharga tinggi yang dibeli beberapa bulan sebelumnya mulai tiba.

Salah satu sumber memperkirakan rata-rata kerugian kilang independen Tiongkok mencapai 150 hingga 200 yuan per ton, setara dengan 22,50 hingga 30 dolar AS per ton atau sekitar 3 hingga 4 dolar AS per barel.

Meski demikian, sejumlah pengelola kilang kecil independen mengatakan bahwa membeli minyak yang tidak terkena sanksi dari perusahaan besar dan produsen telah mempermudah akses mereka ke pembiayaan. Pemberi pinjaman tidak lagi mengajukan pertanyaan tambahan mengenai asal kargo minyak.

Tekanan Tambahan bagi Kilang Penghasil Bahan Bakar

Liao mengatakan bahwa kilang independen yang terutama memproduksi bahan bakar paling terpukul oleh hilangnya pasokan minyak Iran. Menurutnya, pelemahan permintaan di Tiongkok dan pengawasan yang lebih ketat oleh regulator terhadap pembayaran pajak perusahaan turut memperberat keadaan kilang-kilang tersebut.

Para pedagang dan analis mengatakan bahwa margin laba kilang-kilang itu kini sangat tipis. Mereka memperkirakan kilang kecil independen akan terus beroperasi pada tingkat utilisasi yang lebih rendah. Pemangkasan produksi lebih lanjut atau penutupan kilang dinilai kecil kemungkinannya terjadi.

Pemerintah di Beijing juga telah bertahun-tahun berupaya mengatasi berbagai kelemahan dalam industri pengilangan minyak Tiongkok. Sun Jian’an, analis perusahaan konsultan Energy Aspects, memperkirakan tingkat utilisasi kilang Shandong akan stabil di kisaran minimum 50 persen hingga akhir tahun. Perkiraan itu didukung oleh kedatangan kargo minyak dari luar Iran dan ketersediaan kuota impor yang relatif besar.

“Teapots”, Kilang Kecil yang Mengandalkan Minyak Diskon Iran

Kilang-kilang kecil independen Tiongkok dikenal dengan julukan “teapots” atau “teko teh” dalam industri minyak negara itu. Sebagian besar berlokasi di Provinsi Shandong, di bagian timur Tiongkok.

Selama beberapa tahun terakhir, kilang-kilang ini menjadi pembeli utama minyak Iran yang terkena sanksi AS. Diskon minyak Iran memungkinkan mereka memperoleh margin laba yang sulit dicapai apabila membeli minyak mentah dengan harga pasar. Kilang-kilang kecil ini juga relatif kurang terpapar tekanan dan sanksi AS dibandingkan perusahaan-perusahaan besar milik negara.

Perang Kawasan dan Blokade Laut AS Menjadi Titik Balik Pasar Minyak Tiongkok

Keadaan berubah ketika perang di Timur Tengah pecah pada Februari lalu, setelah Amerika Serikat dan rezim Zionis melancarkan serangan terhadap Iran. Teheran kemudian memberlakukan pembatasan ketat terhadap lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz. Sebagai tanggapan, Washington memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Sejak Juli, AS juga memberlakukan blokade laut terhadap pengiriman minyak Iran.

Akibatnya, kilang-kilang independen Tiongkok secara bertahap kehilangan akses ke lebih dari satu juta barel minyak Iran per hari. Pada saat yang sama, impor minyak Tiongkok dalam sepuluh bulan pertama tahun ini turun 15,1 persen.