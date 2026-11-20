Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Setelah Angkatan Bersenjata Yaman bergerak maju dan menguasai sepenuhnya Selat Bab al-Mandab yang strategis, aktivitas di seberang Laut Merah meningkat, terutama di kawasan Tanduk Afrika yang berhadapan dengan Yaman. Dengan dukungan Amerika Serikat, rezim Zionis dan Uni Emirat Arab kini menjalin aliansi di kawasan strategis itu. Langkah mereka terlihat dari tiga keputusan penting berikut.

Langkah pertama adalah pemecahan Somalia melalui pengakuan rezim Zionis terhadap wilayah otonom Somaliland. Dengan keputusan itu, Tel Aviv mengejar sejumlah tujuan, antara lain memperluas pengaruhnya di Laut Merah, membendung pengaruh Turki dan Iran di Tanduk Afrika, serta menguasai unsur-unsur langka di Somaliland. Menurut banyak pakar, tujuan utamanya adalah mendirikan pangkalan militer di wilayah itu untuk menyasar Angkatan Bersenjata Yaman.

Serangan Angkatan Bersenjata Yaman terhadap pelabuhan-pelabuhan rezim Zionis dan larangan melintas bagi kapal-kapalnya, sebagai bagian dari upaya membela rakyat Gaza, telah berdampak besar pada perekonomian rezim tersebut. Pelabuhan penting Eilat bahkan praktis berhenti beroperasi. Karena itu, Tel Aviv berupaya memperluas pengaruhnya di pintu masuk Laut Merah dengan mendirikan pangkalan militer di Somaliland.

Uni Emirat Arab, sebagai penopang ekonomi poros ini, berupaya menanamkan modal di Pelabuhan Berbera yang strategis di Somaliland. Investasi itu ditujukan untuk memperkuat posisi Abu Dhabi dalam persaingannya dengan Arab Saudi sekaligus memperbesar perannya di Laut Merah.

Langkah strategis kedua adalah pembentukan kerja sama tiga pihak antara rezim Zionis, Uni Emirat Arab, dan Etiopia. Penguatan hubungan dengan Etiopia dapat memperbesar pengaruh Tel Aviv dan Abu Dhabi di Tanduk Afrika, terutama karena negara itu memiliki kepentingan ekonomi dan politik yang sejalan dengan keduanya.

Ketiadaan akses ke pelabuhan Laut Merah menjadi kendala serius bagi Etiopia dalam mencapai tujuan ekonominya. Negara itu bahkan pernah mengancam akan mengambil alih pelabuhan Eritrea. Tahun lalu, muncul usulan agar Etiopia mengakui kemerdekaan Somaliland dengan imbalan akses ke Pelabuhan Berbera. Usulan itu untuk sementara terhenti menyusul reaksi negara-negara di kawasan. Melalui kerja sama dengan rezim Zionis dan Uni Emirat Arab, Etiopia berupaya mewujudkan ambisinya memperoleh akses maritim sekaligus menggalang dukungan dalam menghadapi Mesir. Ketegangan antara Etiopia dan Mesir akibat pembangunan Bendungan Renaisans bahkan nyaris berujung pada bentrokan militer.

Langkah strategis ketiga adalah pencabutan sanksi Amerika Serikat terhadap Eritrea. Kedekatan geografis Eritrea dengan Yaman membuat negara itu penting bagi Washington. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, Eritrea menjadi sasaran sanksi berat negara-negara Barat dan mendapat julukan “Korea Utara di Afrika”. Perkembangan terbaru di Yaman mendorong pemerintahan Donald Trump untuk mendekati Eritrea dengan menawarkan pencabutan sanksi.

Pemerintah Amerika Serikat baru-baru ini mencabut sanksi terhadap Angkatan Pertahanan Eritrea, partai berkuasa, serta sejumlah lembaga dan pejabat Eritrea lainnya. Sanksi itu diberlakukan pada masa pemerintahan Joe Biden menyusul keterlibatan Eritrea dalam perang Tigray di negara tetangganya, Etiopia.

Waktu pencabutan sanksi itu patut diperhatikan. Eritrea terletak di pesisir Laut Merah, berhadapan dengan Arab Saudi dan Yaman, serta memiliki sejumlah pelabuhan strategis, termasuk Assab. Seiring meningkatnya pertempuran di Yaman dan meluasnya pengaruh Angkatan Bersenjata Yaman di Laut Merah, Washington tampaknya ingin memperbaiki hubungannya dengan Eritrea.

Ketiga langkah tersebut menunjukkan bahwa poros Amerika Serikat, rezim Zionis, dan Uni Emirat Arab mengandalkan Tanduk Afrika untuk membendung kemajuan Angkatan Bersenjata Yaman. Penguasaan jalur-jalur perairan vital seperti Selat Hormuz dan Selat Bab al-Mandab akan memperkuat posisi Poros Perlawanan dalam tatanan dunia multipolar.