Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dalam laporan yang diterbitkan Kamis, IEA, yang didirikan setelah krisis minyak 1973–1974, menyatakan bahwa krisis energi akibat perang dengan Iran akan meninggalkan “dampak jangka panjang” pada sektor energi dunia.

Menurut laporan itu, negara-negara dengan konsumsi energi tinggi akan semakin memprioritaskan keamanan pasokan listrik dan keterjangkauan harganya.

Hal ini terutama penting bagi negara-negara Asia yang memiliki cadangan batu bara. Negara-negara tersebut terpaksa mengambil langkah darurat untuk mengatasi krisis energi setelah perang dengan Iran dan penutupan Selat Hormuz mengganggu jalur pengiriman energi. Sekitar seperlima minyak yang diperdagangkan di dunia biasanya melewati selat sempit tersebut.

Birol mengatakan bahwa laporan itu “melihat melampaui gejolak saat ini untuk memetakan berbagai skenario masa depan energi dunia setelah perkembangan terkini.”

Ia menambahkan bahwa perang dengan Iran “telah menimbulkan guncangan besar terhadap seluruh sistem energi”. Ia memperingatkan, “Semakin lama krisis ini berlangsung, semakin dalam dampaknya.”

Birol kembali menegaskan, “Saya tidak melihat jalan yang dapat diandalkan untuk mengembalikan sistem energi dunia ke kondisi sebelum krisis ini.”