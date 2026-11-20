Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- melaporkan bahwa komposisi penduduk dunia berdasarkan agama sedang berubah dengan cepat. Jika tren saat ini berlanjut, Muslim dapat menjadi kelompok agama dengan jumlah pengikut terbesar pada 2035, setelah selama berabad-abad posisi itu ditempati umat Kristen. Proyeksi hingga 2070 ini memperhitungkan tingkat fertilitas, angka kematian, migrasi, serta perubahan afiliasi agama.

The Washington Post melaporkan bahwa proyeksi tersebut berasal dari proyek “Masa Depan Agama-Agama Dunia”, yang disusun oleh Pew Research Center di Amerika Serikat bersama Pusat Studi Lanjutan Kependudukan dan Agama (CASPAR) di Polandia.

Dalam rentang 2020–2070, jumlah Muslim dunia diproyeksikan tumbuh sekitar 80 persen. Pada periode yang sama, jumlah umat Kristen diperkirakan bertambah sekitar 30 persen, sementara jumlah penduduk dunia secara keseluruhan diproyeksikan naik 29 persen.

Pendorong utama perubahan ini adalah struktur usia populasi Muslim yang lebih muda dan tingkat fertilitas yang lebih tinggi. Pada periode 2020–2025, tingkat fertilitas perempuan Muslim secara global tercatat 3,1 anak per perempuan, sementara tingkat fertilitas perempuan non-Muslim diperkirakan 2,0 anak. Di kalangan perempuan Muslim di Afrika Sub-Sahara, angkanya mencapai 5,1 anak.

Conrad Hackett, demografer senior Pew Research Center, mengatakan kepada The Washington Post bahwa 74 persen pertumbuhan populasi Muslim diperkirakan terjadi di negara-negara yang saat ini sudah berpenduduk mayoritas Muslim. Ia juga menjelaskan bahwa jumlah kedua kelompok tetap bertambah. Sebagian besar pertumbuhan umat Kristen pun diperkirakan terjadi di negara-negara yang sekarang berpenduduk mayoritas Kristen.

Afrika Menjadi Pusat Pertumbuhan Baru Agama-Agama Dunia

Afrika Sub-Sahara diproyeksikan menjadi salah satu kawasan yang paling menentukan perubahan komposisi agama dunia. Pertumbuhan pesat umat Kristen di kawasan itu akan menggeser pusat demografi Kekristenan dari Eropa dan Amerika Utara ke Afrika. Pada 2070, lebih dari separuh umat Kristen dunia diperkirakan tinggal di Afrika Sub-Sahara.

Jumlah Muslim di Nigeria diperkirakan meningkat lebih dari dua kali lipat, dari sekitar 120 juta pada 2020 menjadi 282 juta pada 2070. Struktur usia penduduk yang muda dan tingkat fertilitas yang tinggi menjadi pendorong utama pertumbuhan tersebut. Republik Demokratik Kongo juga diperkirakan akan menggantikan Amerika Serikat sebagai negara dengan jumlah umat Kristen terbesar di dunia.

Menurut sejarawan Kekristenan Mark Noll, sebagaimana dikutip The Washington Post, corak Kekristenan di Afrika banyak dipengaruhi arus karismatik. Unsur-unsur adikodrati juga lebih menonjol dalam kehidupan keagamaannya dibandingkan dengan praktik di banyak komunitas Kristen di Barat.

Di Amerika Serikat, proporsi umat Kristen diproyeksikan turun dari 64 persen pada 2020 menjadi 48 persen pada 2070. Perubahan ini memunculkan pertanyaan tentang hubungan agama dan identitas politik Amerika. Umat Kristen diperkirakan tetap menjadi kelompok agama terbesar di Amerika Serikat, dengan penduduk tanpa afiliasi agama menyusul di kisaran 41 persen.

Angka-Angka yang Mengubah Peta Agama Dunia

ABNA mengutip The Economist yang mengingatkan bahwa proyeksi tersebut bergantung pada asumsi tentang migrasi, perubahan afiliasi agama, dan pertumbuhan penduduk. Ketiga tren itu sulit diprediksi dalam jangka panjang.

Studi ini juga memproyeksikan bahwa jumlah umat Hindu akan mencapai sekitar 1,4 miliar pada 2070. Jumlah penganut agama Yahudi diperkirakan meningkat dari sekitar 15 juta menjadi hampir 18 juta.

Sementara itu, proporsi penduduk dunia tanpa afiliasi agama diperkirakan turun dari 24,2 persen menjadi 17 persen. Salah satu penyebab utamanya adalah penyusutan penduduk Tiongkok, yang diproyeksikan berkurang sekitar 421 juta jiwa. Tiongkok saat ini merupakan tempat tinggal sebagian besar penduduk dunia yang tidak mengidentifikasi diri sebagai penganut suatu agama.

Jika tren tersebut berlanjut, pertumbuhan penduduk di belahan selatan dunia, terutama di Afrika Sub-Sahara, akan semakin menentukan komposisi agama global. Tingkat fertilitas dan perubahan struktur penduduk di kawasan itu akan ikut membentuk perimbangan jumlah pemeluk agama dalam beberapa dasawarsa mendatang.