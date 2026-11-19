Menurut laporan kantor berita ABNA, Brigadir Jenderal Mohammad Akraminia, juru bicara Angkatan Darat Republik Islam Iran, menyatakan: saat ini musuh tidak berani mendekati perbatasan negara dan berada pada jarak lebih dari 400 kilometer dari perbatasan.

Amir Akraminia mengatakan: perang ketiga yang dipaksakan menyebabkan kami melakukan peninjauan dalam pengelolaan Selat Hormuz, dan selama musuh tidak menerima syarat kami, Selat Hormuz tidak akan dibuka.

Ia menyebut sebagai kebohongan klaim pengiriman 20 juta barel minyak per hari melalui Selat Hormuz dan menambahkan: dari timur hingga barat Selat Hormuz berada di bawah pengawasan dan pengendalian angkatan bersenjata Republik Islam Iran.

Juru bicara Angkatan Darat menyatakan: pasukan tempur kami memiliki kesiapan untuk merespons musuh agresor bahkan lebih cepat daripada dua perang sebelumnya.

Ia menambahkan: saya katakan kepada negara-negara tetangga bahwa kami adalah saudara kalian dan orang Amerika tidak membawa keamanan bagi kalian, dan untuk menciptakan keamanan endogen di kawasan, usirlah tentara teroris Amerika dari negara kalian.

Amir Akraminia mengatakan: menghancurkan kemampuan militer, rudal, nuklir, mengubah rezim revolusi Islam, memecah belah negara dan front perlawanan adalah tujuan musuh, tetapi ia tidak mencapai satu pun dari tujuannya.

Juru bicara Angkatan Darat menambahkan: serangan terhadap keagungan, peradaban dan kemerdekaan Iran Islam adalah salah satu tujuan terpenting musuh Amerika dan Zionis dalam agresi terhadap negara tercinta kami.