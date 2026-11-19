Menurut laporan kantor berita ABNA, Gholamhossein Hosseininia pada hari Rabu dalam pertemuan Dewan Pengurus Organisasi Buruh Internasional di Jenewa, dengan merujuk pada kejahatan sekolah "Shajarat Tayyiba" Minab dan tewasnya hampir 400 anak selama agresi militer terbaru terhadap Iran, meminta perhatian khusus organisasi ini terhadap kondisi anak-anak yang terdampak konflik bersenjata.

Berbicara dalam pembahasan tindak lanjut konferensi dunia keenam tentang penghapusan pekerja anak, ia menyatakan: masyarakat internasional telah berkumpul untuk memerangi pekerja anak agar setiap anak dapat, alih-alih bekerja, hadir di kelas.

Perwakilan Iran menambahkan: "Hari ini saya meminta Anda untuk merenungkan tentang anak-anak yang berada tepat di tempat yang seharusnya, di belakang meja sekolah dan sedang menikmati hak atas pendidikan."

Hosseininia, dengan menyebutkan bahwa beberapa korban kejahatan Minab baru berusia tujuh tahun, mengatakan: "Ini adalah usia di mana seorang anak masih menggambar rumah-rumah dengan matahari bersinar di atasnya dan keyakinan sederhananya adalah bahwa orang dewasa di dunia akan melindunginya."

Ia juga menyebutkan tewasnya anak-anak dalam serangan terhadap sebuah aula olahraga di kota Lamerd dan menambahkan bahwa menurut statistik resmi, hampir 400 anak kehilangan nyawa selama agresi ilegal terbaru terhadap Iran.

Perwakilan Republik Islam Iran selanjutnya, dengan merujuk pada situasi bencana anak-anak di Jalur Gaza, menyatakan bahwa menurut statistik otoritas kesehatan wilayah ini dan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, selama tiga tahun terakhir lebih dari 20 ribu anak telah tewas di Gaza.

Ia menegaskan bahwa angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan mencerminkan kehidupan yang dipersingkat, masa depan yang hilang dan keluarga-keluarga yang berduka atas orang-orang tercinta mereka.