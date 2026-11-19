Menurut laporan kantor berita ABNA, sejak pagi ini (Rabu), tiga kapal tanker pelanggar yang, tanpa memperhatikan peringatan Angkatan Laut Tentara dan dengan mematikan sistem navigasi, berlayar di zona terlarang di timur Selat Hormuz, terbakar dan berhenti setelah menabrak ranjau laut.

Humas Angkatan Laut Tentara menegaskan: setiap pelayaran di Selat Hormuz bergantung pada kepatuhan terhadap aturan yang diumumkan oleh angkatan bersenjata Republik Islam Iran, pelaksanaan koordinasi yang diperlukan, pemilihan koridor maritim yang diizinkan dan menjaga peralatan intersepsi dan navigasi tetap berfungsi, dan pelayaran tanpa mematuhi persyaratan ini tidak akan menghasilkan apa pun selain tabrakan dengan ranjau laut dan kebakaran.