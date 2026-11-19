Menurut laporan kantor berita ABNA, Ismail Baghai, juru bicara Kementerian Luar Negeri, sebagai reaksi terhadap upaya para pengelola surat kabar The New York Times untuk membenarkan penerbitan klaim tidak berdasar tentang hubungan antara bendungan Iran dan instalasi militer, menulis dalam akunnya di salah satu media sosial: menyusul reaksi tegas Iran dan kemarahan luas opini publik terhadap artikel tidak berdasar The New York Times yang berusaha menanamkan kesan hubungan antara bendungan Iran dan instalasi militer, saya diundang oleh surat kabar ini untuk wawancara, tetapi saya menolak.

Ia menambahkan: The New York Times dengan menyimpang dari prinsip-prinsip dasar jurnalisme profesional dan mengajukan klaim tidak berdasar terkait bendungan Iran, secara praktis menempatkan dirinya dalam pelayanan penyebaran narasi para agresor yang dalam perang ilegal terhadap Iran menunjukkan pengabaian total mereka terhadap hukum humaniter internasional dan prinsip-prinsip moral paling dasar.

Baghai mencatat: jawaban The New York Times terhadap kritik, alih-alih permintaan maaf eksplisit dan penerimaan tanggung jawab, tidak lebih dari permainan kata dan upaya membenarkan klaim awal; tetapi mengubah rumusan suatu klaim tidak menciptakan dokumen dan bukti untuk itu dan tidak membebaskan media tersebut dari tanggung jawab.

Ia menekankan: media yang bertindak sesuai dengan kepentingan mesin propaganda perang tidak dapat secara bersamaan mengklaim menjaga kredibilitas jurnalisme profesional atau mengharapkan orang lain memulihkan kredibilitasnya yang hilang.