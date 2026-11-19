Menurut laporan kantor berita ABNA, Seyed Abbas Araghchi, menteri luar negeri negara kami, dalam wawancara televisi menjelaskan kunjungannya ke Oman, menambahkan: saya melakukan kunjungan yang sangat baik ke Muscat. Dalam kunjungan ini, saya mengadakan pertemuan yang bermanfaat dengan rekan sejawat saya dari Oman dan juga pertemuan penting dengan Sultan Oman.

Ia menambahkan: selain pembicaraan biasa tentang hubungan bilateral, kami membahas dan mengkaji perkembangan kawasan, termasuk agresi Amerika dan upaya untuk mencegah berkobarnya kembali perang.

Araghchi menegaskan: pandangan kami tentang masalah ini memiliki kedekatan dengan pandangan teman-teman Oman kami.

Menteri Luar Negeri mengatakan: kami juga bertukar pandangan tentang peran diplomatik Oman. Oman adalah negara pertama yang berpartisipasi dalam upaya diplomatik ini dan kami berterima kasih kepada negara ini untuk itu.

Araghchi melanjutkan: Oman selalu memainkan peran positif dalam diplomasi kawasan dan penyelesaian konflik dan terus memainkan peran ini. Kami percaya upaya ini harus berlanjut.

Ia mengatakan: kami juga memiliki dialog konstruktif tentang pembentukan kerangka keamanan kawasan baru yang independen, dan di seluruh kawasan, pandangan bahwa keamanan harus dijamin dari dalam kawasan itu sendiri dan tanpa intervensi asing semakin menguat.

Araghchi melanjutkan: kami juga mengadakan pertemuan trilateral dengan menteri luar negeri Uzbekistan. Mengingat Uzbekistan berada di Asia Tengah dan Oman di Teluk Persia dan Iran adalah penghubung antara kedua kawasan ini, kami berbicara tentang transit dan konektivitas.