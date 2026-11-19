Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Melaporkan bahwa perhimpunan tersebut memberikan penghormatan atas kedudukan keilmuan dan spiritual Ayatullah Wahid Khorasani di kalangan umat Syiah dunia. Dalam pesannya, perhimpunan itu menyatakan bahwa beliau telah mengabdikan lebih dari satu abad hidupnya untuk menuntut ilmu, membimbing umat sebagai marja‘, dan berkarya di bidang keilmuan.

Menyinggung kedudukan beliau di kalangan umat Islam dunia, perhimpunan itu menegaskan bahwa dalam setiap generasi, hanya segelintir ulama yang mampu mencapai kedudukan seperti beliau.

Dalam bagian lain pesannya, perhimpunan itu mengenang Ayatullah Wahid Khorasani sebagai fakih yang tekun dan penulis yang produktif. Wibawa keilmuan dan keteladanan akhlak beliau melampaui batas geografis, menarik para murid dan pengikut dari berbagai penjuru dunia.

Perhimpunan itu juga menyampaikan simpati kepada keluarga, para murid, dan komunitas yang berduka di seluruh dunia. Mereka menyebut wafatnya Ayatullah Wahid Khorasani sebagai kehilangan seorang ulama berilmu, berintegritas, dan jarang ada tandingannya.