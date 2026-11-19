Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- OCHA menyampaikan kekhawatiran itu dalam laporan berjudul Gambaran Akses Kemanusiaan di Afghanistan, Oktober 2026. Pembatasan tersebut berdampak pada keterlibatan petugas perempuan dalam operasi bantuan serta akses perempuan dan anak perempuan terhadap bantuan dan layanan dasar, termasuk perlengkapan kebersihan dan paket kebutuhan pribadi untuk menjaga martabat mereka.

Dari 29 insiden yang tercatat, 21 berkaitan dengan campur tangan dalam pelaksanaan kegiatan kemanusiaan. Empat insiden melibatkan kekerasan terhadap personel, aset, atau fasilitas kemanusiaan. Tiga insiden berkaitan dengan operasi militer dan pertempuran, sementara satu insiden menyangkut penghalangan pemenuhan kebutuhan atau hak kemanusiaan. Wilayah barat Afghanistan mencatat insiden terbanyak, disusul wilayah selatan dan tenggara.

Pembatasan terhadap Pekerja Perempuan dan Program Bantuan

Dari 21 kasus campur tangan tersebut, empat menyangkut pembatasan keterlibatan pekerja perempuan dalam operasi bantuan, tiga berkaitan dengan keterlambatan atau kendala penandatanganan nota kesepahaman, dan empat menyangkut campur tangan dalam pelaksanaan program.

Dalam tiga kasus lain, organisasi kemanusiaan diminta menyerahkan informasi sensitif mengenai staf atau penerima bantuan. Dua kasus lainnya berdampak pada akses perempuan terhadap bantuan dan layanan kemanusiaan.

OCHA juga mencatat tekanan terhadap kegiatan di lapangan, kunjungan tanpa pemberitahuan ke kantor organisasi bantuan, sengketa lahan dan perizinan, pembatasan pengiriman bantuan antarprovinsi, serta upaya memengaruhi rancangan proyek bantuan.

Dampak terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Mata Pencaharian Perempuan

Sebelas insiden terkait gender itu mencakup pembatasan terhadap guru perempuan dan tenaga kesehatan, hambatan bagi perempuan untuk mengikuti kegiatan penunjang mata pencaharian, serta pembatasan akses mereka terhadap perlengkapan kebersihan dan kebutuhan pribadi. OCHA memperingatkan bahwa pembatasan tersebut, dalam sejumlah kasus, mengganggu kelangsungan kegiatan pendidikan, layanan kesehatan, pelatihan, dan program kemanusiaan lainnya.

OCHA menegaskan bahwa jika pembatasan berlanjut, perempuan dan anak perempuan akan makin sulit memperoleh layanan dasar. Organisasi kemanusiaan pun akan semakin kesulitan menyalurkan bantuan dengan cara yang sesuai dengan konteks budaya dan kebutuhan masyarakat.

Hingga berita ABNA ini terbit, Taliban belum menanggapi laporan terbaru OCHA. Para pejabat Taliban sebelumnya membantah telah mencampuri kegiatan kemanusiaan dan mengatakan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan bantuan disalurkan dengan semestinya.