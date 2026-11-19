Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dalam wawancara dengan Kantor Berita Internasional Ahlulbait (ABNA), Syekh Abdullah al-Daqqaq mengatakan rezim Al Khalifa terburu-buru menggelar persidangan terhadap para ulama Bahrain setelah dua pangkalan Amerika Serikat di negara itu menjadi sasaran serangan Iran. Menurutnya, proses yang digelar dengan kedok peradilan itu bermotif politik dan keamanan, dengan tujuan membalas dendam terhadap para ulama Syiah dan menunjukkan permusuhan terhadap Republik Islam Iran.

Pengadilan Tinggi Pidana Bahrain menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup atau 15 tahun penjara kepada 64 warga Syiah, termasuk 57 ulama, atas dakwaan yang disebut ABNA direkayasa.

Syekh Abdullah al-Daqqaq merupakan ulama Bahrain, pengelola hauzah ilmiah bagi warga Bahrain di Iran, serta aktivis politik dan sosial. Namanya tercantum dalam perkara yang diajukan rezim Al Khalifa terhadap para ulama Bahrain. Ia diadili secara in absentia dan termasuk di antara mereka yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Kepada ABNA, Al-Daqqaq menyatakan bahwa Al Khalifa memutuskan memajukan jadwal sidang setelah Iran menyasar pangkalan militer terbesar AS di Bahrain pada Jumat lalu. Dalam serangan kedua pada Minggu, menurut dia, Iran menyasar pangkalan udara utama yang juga menjadi lokasi bandar udara khusus Raja Bahrain. Setelah kedua serangan itu, pemerintah menggelar persidangan lebih awal dari jadwal semula.

Menurut Al-Daqqaq, tujuan sebenarnya dari persidangan tersebut adalah membalas dendam terhadap para ulama Bahrain dan mempertahankan sikap bermusuhan terhadap Republik Islam Iran. Ia mengatakan bahwa pemerintah menggunakan alasan tersebut untuk semakin menekan warga Syiah Bahrain.

Al-Daqqaq mengatakan dampak putusan itu dapat diperkirakan. Menurutnya, vonis yang ia sebut zalim tersebut akan mengubah hubungan antara pemerintah dan rakyat serta memperlebar jurang antara Al Khalifa dan rakyat Bahrain.

Ia menambahkan bahwa persidangan tersebut mengganggu kerukunan masyarakat Bahrain, terutama karena menyasar Ayatullah Syekh Isa Qassim, ulama pejuang dan tokoh sentral Syiah di negara itu. Menurut Al-Daqqaq, dengan menyasar Syekh Isa Qassim, persidangan itu juga menyasar penganut mazhab Ja‘fari, komunitas terbesar di kalangan Syiah Bahrain.

Al-Daqqaq menilai ada kaitan langsung antara serangan Iran pada Jumat dan Minggu dengan keputusan memajukan sidang. Persidangan yang semula dijadwalkan pada 22 November digelar pada 16 November. Menurutnya, serangan Iran pada Minggu mendorong pemerintah mengambil keputusan itu secara emosional. Ia menyebut persidangan tersebut sebagai proses politik yang keputusannya ditentukan oleh Dewan Pertahanan Tertinggi Bahrain dan dijalankan dengan kedok proses peradilan.

Menanggapi pernyataan terbaru Ayatullah Syekh Isa Qassim kepada rakyat Bahrain, Al-Daqqaq mengatakan bahwa ulama tersebut mengecam vonis itu sebagai tindakan zalim. Menurut Syekh Isa Qassim, vonis tersebut tidak akan membuat rakyat Bahrain mundur. Ia mengatakan bahwa putusan itu akan memperkuat semangat perjuangan mereka dan mendorong mereka untuk berjihad serta meninggikan kalimat Allah Taala.

Dalam pesannya kepada rakyat dan para ulama Bahrain, Syekh Isa Qassim juga menyatakan bahwa persidangan yang keras dan zalim itu akan memperteguh tekad rakyat untuk melanjutkan perjuangan dan terus menuntut hak-hak mereka yang sah dan adil hingga seluruh tuntutan itu terpenuhi.