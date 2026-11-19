Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dilaporkan bahwa warga di berbagai wilayah Bahrain menggelar unjuk rasa besar-besaran untuk memprotes vonis penjara seumur hidup terhadap para ulama dan mengecam tindakan represif rezim Al Khalifa.

Aksi protes itu menyusul putusan Pengadilan Tinggi Pidana Bahrain yang menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup atau 15 tahun penjara kepada 64 warga Syiah, termasuk 57 ulama, atas dakwaan yang disebut ABNA direkayasa.

Perhimpunan Nasional Islam Al-Wefaq dalam pernyataannya mengecam vonis terhadap tokoh agama terkemuka Bahrain, Ayatullah Syekh Isa Qassim, dan para ulama lainnya.

Al-Wefaq menegaskan bahwa vonis tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan hukum dan keadilan. Menurut organisasi itu, putusan tersebut merupakan bagian dari upaya menghukum mayoritas warga secara kolektif dan menekan kebebasan beragama di Bahrain.

Dalam pernyataannya, Al-Wefaq menyebut seluruh ulama terkemuka menjadi sasaran vonis tersebut karena rezim Al Khalifa berpihak pada rezim Zionis dan berupaya menundukkan siapa pun yang menolak tunduk pada kebijakan pembunuhan rezim Zionis dan para kaki tangannya di kawasan.