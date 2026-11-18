Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Reuters, Menteri Luar Negeri Australia mengumumkan bahwa pemerintah negaranya telah memberikan sanksi kepada tiga pemukim Zionis dan empat entitas yang terkait dengan pembangunan permukiman di Tepi Barat.

Kementerian Luar Negeri Australia juga menegaskan bahwa sanksi ini mencakup individu dan entitas yang berperan dalam kekerasan terhadap warga Palestina dan perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat.

Individu yang dikenai sanksi termasuk Daniela Weiss, Itamar Yehuda Levi dan Eliav Libi. Organisasi Amana, Nahala dan Hashomer Yosh serta perusahaan Eyal Hari Yehuda juga dimasukkan dalam daftar sanksi.

Tindakan Australia mencakup pemblokiran aset dan larangan pemberian layanan keuangan kepada individu dan entitas yang dikenai sanksi. Selain itu, individu yang dikenai sanksi tidak akan diizinkan masuk ke Australia.

Menteri Luar Negeri Australia juga menegaskan bahwa ini adalah pertama kalinya pemerintah negaranya memberikan sanksi kepada perusahaan konstruksi yang aktif dalam pembangunan permukiman rezim Zionis.