Menurut laporan kantor berita Abna, surat kabar The Wall Street Journal melaporkan bahwa Hung Cao, calon menteri angkatan laut Amerika Serikat, dalam sidang pemeriksaan kualifikasinya di Senat menghadapi pertanyaan dan kritik dari anggota parlemen kedua partai tentang dampak perang dengan Iran terhadap kemampuan militer angkatan laut, pengurangan cadangan persenjataan dan kondisi kehidupan serta psikologis para pelaut.

Cao mengonfirmasi bahwa angkatan laut Amerika Serikat karena kekurangan amunisi menyiapkan beberapa misil Tomahawk kedaluwarsa untuk digunakan kembali setelah mengubah kode status.

Para senator juga menanyakan tentang laporan terkait delapan kasus percobaan bunuh diri di kapal induk Abraham Lincoln, kekurangan makanan dan fasilitas kesehatan bagi para pelaut dan perpanjangan misi laut.

Cao juga mengungkapkan bahwa komandan dan dua pejabat tinggi lainnya dari kapal selam USS South Dakota telah diberhentikan setelah insiden pada bulan September dan ia tidak memberi tahu Kongres tentang hal itu.